Mamen Sánchez, a lo Ana Botella

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha realizado este sábado un curioso discurso durante la entrega al Circuito de Velocidad de un reconocimiento por parte de Dorna (la empresa que gestiona el Mundial de Motociclismo) y de la IRTA (la asociación internacional de equipos).

Tras entregarle el galardón, la regidora se atrevió a hacer un discurso de agradecimiento en inglés. Sin embargo, acabó mezclando palabras en español en su intervención.

Así, recordando a aquella intervención de la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella cuando defendió ante el Comité Olímpico Internacional (COI) la candidatura de Madrid a albergar unos Juegos Olímpicos (el famoso "café con leche in Plaza Mayor"), la primera autoridad jerezana apuntó: "Jerez recibió two gran premio and …, bueno, echamos mucho de menos, as soon the fans...".

El reconocimiento al 'Mejor Gran Premio' se hizo en agradecimiento por el esfuerzo realizado el pasado año para albergar dos grandes premios del Mundial a pesar de las limitaciones por la pandemia. Esta entrega se está realizando a todos los trazados que participaron en el Mundial del pasado año, que arrancó precisamente en Jerez con dos pruebas disputadas en fines de semana consecutivos.