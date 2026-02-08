Así está este domingo el río Guadalete camino de Las Pachecas

El nivel del cauce del río Guadalete permanece estable a su paso por Jerez de la Frontera y su zona rural pese a las últimas lluvias descargadas por la borrasca Marta.

Este domingo los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología avanzan una tregua de precipitaciones en las próximas horas.

No obstante, a partir de la madrugada de este lunes llega más agua por lo que el Ayuntamiento de Jerez mantendrá hasta el martes el protocolo de actuación preventivo ante posibles inundaciones en el casco urbano y, de manera especial, en las zonas con cota más baja.