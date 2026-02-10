Emocionante minuto de silencio en memoria de Carmen, la policía nacional de Jerez fallecida cuando regresaba de la zona inundada de El Portal
La Comisaría de la Policía Nacional de Jerez ha acogido este martes, a las diez de la mañana, un impresionante y emocionante minuto de silencio en memoria de Carmen, la agente fallecida este lunes cuando regresaba del servicio desplegado en El Portal por las inundaciones. Con Francisco García, comisario de Jerez, y María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, al frente, todos los compañeros de la Comisaría de Jerez han rendido un respetuoso y emocionante homenaje a la memoria de su compañera, minuto de silencio al que se han unido la Guardia Civil, Policía Local, concejales del Ayuntamiento y personas que han querido testimoniar su respeto y reconocimiento a Carmen.