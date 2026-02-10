La Comisaría de la Policía Nacional de Jerez ha acogido este martes, a las diez de la mañana, un impresionante y emocionante minuto de silencio en memoria de Carmen, la agente fallecida este lunes cuando regresaba del servicio desplegado en El Portal por las inundaciones. Con Francisco García, comisario de Jerez, y María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, al frente, todos los compañeros de la Comisaría de Jerez han rendido un respetuoso y emocionante homenaje a la memoria de su compañera, minuto de silencio al que se han unido la Guardia Civil, Policía Local, concejales del Ayuntamiento y personas que han querido testimoniar su respeto y reconocimiento a Carmen.