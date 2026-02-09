Accidente grave en la autovía a la altura de Jerez

Varios vehículos se han visto implicados en un accidente ocurrido este mediodía en la autovía. En concreto, el suceso ha tenido lugar en el acceso sur a Jerez, entre los kilómetros 644 y 645. Algunos testigos han señalado que había varios vehículos implicados.

Se desconoce si ha habido heridos, aunque hasta el lugar se han desplazados unidades de Guardia Civil, Policía Nacional y servicios sanitarios. Como consecuencia, se han producido largas retenciones en la autovía a su paso por Jerez a pesar de que sólo ha sido cortado al tráfico dos de los cuatro carriles. El accidente ha tenido lugar pasadas las dos de la tarde.