Accidente grave en la autovía a la altura de Jerez
El accidente ha causado numerosas retenciones en el acceso sur de la ciudad
Carreteras cortadas en la provincia hoy lunes 9
Varios vehículos se han visto implicados en un accidente ocurrido este mediodía en la autovía. En concreto, el suceso ha tenido lugar en el acceso sur a Jerez, entre los kilómetros 644 y 645. Algunos testigos han señalado que había varios vehículos implicados.
Se desconoce si ha habido heridos, aunque hasta el lugar se han desplazados unidades de Guardia Civil, Policía Nacional y servicios sanitarios. Como consecuencia, se han producido largas retenciones en la autovía a su paso por Jerez a pesar de que sólo ha sido cortado al tráfico dos de los cuatro carriles. El accidente ha tenido lugar pasadas las dos de la tarde.
También te puede interesar
Lo último