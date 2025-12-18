La Policía Nacional ha llevado a cabo la investigación y detención, del presunto autor de la muerte violenta de un vecino de Jerez de 77 años de edad, ocurrida en el interior de su propio domicilio. El presunto autor de los hechos, de 37 años de edad, al parecer mantenía un contacto íntimo con el fallecido y frecuentaba de forma habitual su vivienda, donde todos los indicios apuntan a que se produjo la muerte tras una discusión entre ambos que desencadenó una agresión física muy violenta por parte del detenido, que desembocó en el fallecimiento de la víctima por diversos traumatismos.