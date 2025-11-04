Ir al contenido
El tiempo en Jerez
Aviso naranja por riesgo de fuertes lluvias y viento
Fran Rivera, Fermín Bohórquez y Luis y Antonio Domecq, portando el féretro de Rafael de Paula
Fran Rivera, Fermín Bohórquez y Luis y Antonio Domecq, portando el féretro de Rafael de Paula
También te puede interesar
Imágenes del último adiós a Rafael de Paula en Jerez
La Junta ofrece formación en violencia de género a los abogados de Jerez
El III ‘Rabanito Fest’ prevé 7.000 asistentes este sábado en la Alameda Vieja de Jerez
Jerez despide a Rafael de Paula entre vítores y palmas por bulerías
Lo último
La ministra de Sanidad se enfada con Javier Arenas por vapear en el Senado
Antena 3 es la cadena más vista en Andalucía y La 1 supera a Canal Sur con su ascenso de seguidores
El Riyadh Air Metropolitano será ‘Local Event Supporter’ del Gran Premio de España durante los próximos cinco años
El trabajo de servicio público al que regresa Rubén Torres más motivado que nunca