Bomberos del Parque de Jerez del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz están sofocando a esta hora de la tarde el incendio que se ha declarado en la chatarrería del Puente del Duque, junto al polígono industrial El Portal. El suceso se ha producido en torno a las 16.30 horas al arder material de plástico existente en la instalación, una circunstancia que ha provocado una gran columna de humo negro visible desde zonas más alejadas del siniestro.

En concreto, han ardido material exterior y neumáticos, de ahí la envergadura del humo y el intenso color negro.

Hasta la finca de la chatarrería se han desplazado, además de Bomberos, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional, que han desalojado algunas naves próximas por prevención y posible toxicidad del humo.

Desde el cuerpo de bomberos se ha reconocido que el fuego se encuentra actualmente confinado en una zona, por lo que no hay riesgo de propagación a las viviendas, pero sí, como medida de precaución, se ha hecho un llamamiento a la población "para que no se acerque a la zona, y que los residentes cercanos Intenten permanecer en sus casas con las ventanas cerradas si ven que se aproxima el humo".