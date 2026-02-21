Jerez busca este sábado día 21 una plusmarca mundial oficiosa digna de entrar en el Libro Guinness de los récords: Elaborar 7.000 tocinos de cielo, el postre más afamado de la ciudad, con la iniciativa ‘De Jerez al Cielo, Tocino de Récord’.

La gesta tiene un fin solidario ya que la recaudación de la venta de cada tocino de cielo, a un euro la unidad, se destinará a beneficio del Programa Proyecto Joven de Proyecto Hombre, coincidiendo además con el 35 aniversario de esta entidad de atención a personas con problemas de adicciones.

Estaba previsto que los 36 establecimientos participantes elaboran entre 200 y 300 porciones de tocino de cielo cada uno

Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez, ha destacado que “este evento nace para poner en valor uno de los postres más emblemáticos de nuestra tradición gastronómica y, al mismo tiempo, convertir esa celebración en una acción solidaria con impacto real en nuestra ciudad”. En este sentido, ha subrayado que “la elección del tocino de cielo no es casual, ya que se trata de un símbolo culinario profundamente ligado a Jerez, a su historia y a la excelencia repostera que siguen demostrando nuestros profesionales”.

Luis Bononato, en representación de Proyecto Hombre, ha dado las gracias al Ayuntamiento y a la Asociación Hostelería Jerez por volcarse una vez más con las comunidades terapéuticas. “Las entidades sin ánimo de lucro siempre tenemos dificultades económicas y que haya asociaciones y administraciones públicas que colaboren con nosotros es muy importante. La recaudación de este evento va destinada a Proyecto Joven dedicado a menores y adolescentes de menos de 21 años que tienen problemas de adicciones y consumo, fundamentalmente de hachís, alcohol y nuevas tecnologías. Es un momento especial para nosotros coincidiendo con nuestro 35 aniversario para seguir manifestando nuestro compromiso y seguir dando respuesta a estas adicciones que se expresan ahora de otra forma”, ha concluido.