La ciudad de Jerez LEGO existe y puedes verla, pero por el momento sólo en dos dimensiones

En 1932 nació una marca danesa de juguetes que marcaría a generaciones y generaciones LEGO es una famosa marca danesa de juguetes, reconocida mundialmente por sus bloques de plástico interconectables. Estos ladrillos permiten construir estructuras, vehículos y figuras, fomentando la creatividad y el desarrollo cognitivo. Hay piezas grandes y sencillas y otras que dan lugar a estructuras algo más complejas, incluso, piezas inteligentes que enganchan a pequeños y mayores.

Hallamos verdaderos coleccionistas de piezas LEGO, lo que para las personas ajenas a este mundo puede ser una baratija, muchos aficionados las elevan a auténticas piezas de colección revalorizándola entre los coleccionistas.

Estos ladrillos se convierten en auténticas obras de ingeniería. Con ellos se ha construido un modelo similar al primer Expreso de Oriente de la historia partió de París con dirección a Estambul, la Torre Eiffel o la máquina voladora de Leonardo da Vinci, entre otros muchos.

En la ciudad de Jerez también hay grandes aficionados a este mundo y otros que se inician en Luz Shopping donde se encuentra LEGO® Fan Factory, un espacio de ocio y diversión para los más pequeños de la casa, con 2 horas al día de uso gratuito. Allí disfrutan del curioso mundo de LEGO bajo la supervisión de monitores especializados.

El Ayuntamiento de Jerez con LEGO, según la Inteligencia Artificial.

Entre los vecinos adultos de Jerez, los hay también muy aficionados. Prueba de ello es que, se atreven a imaginar la quinta ciudad más importante de Andalucía en una de las creacioes de la marca danesa. Eso sí, por ahora solo en 2D, ya que, la 'construyen' con Inteligencia Artificial (IA). Eso ha hecho Jesús Rafael Mencías Giménez, autodidacta y creador digital. No es la primera vez que Mencías se lanza a plasmar Jerez con diferentes 'filtros' desde la IA.

En el mes de noviembre mostró lugares icónicos de Jerez con la estética de Springfield y de la familia más popular de la animación para adultos, Los Simpson. También fusionó algunos lugares con la estética de la exitosa serie Stranger Thing en vísperas del estreno de su última temporada. Ahora ha construido con la IA imágenes de lugares emblemáticos jerezanos, todo construido con piezas LEGO, desde el suelo hasta las nubes del cielo: el Teatro Villamarta, La sede de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, la parroquia de San Miguel, la estación de ferrocarriles de Jerez, el Ayuntamiento, la plaza de la Asunción y la Catedral de Jerez, entre otros.

¿Qué te parece esta versión LEGO de la ciudad de Jerez?

La ciudad LEGO existe

La ciudad de LEGO se encuentra en el turístico barrio de Zaanse Schans, aunque realmente se trata de un hotel. Inntel hotels Amsterdam Zaandam construyó un edificio de unos 11 pisos y alrededor de 60 casas individuales que tienen las características propias de la fábrica de piezas de juguetes más famosa del mundo. Las calles de los alrededores parecen diseñadas como si fueran un parque temático, aunque no lo son. Cientos de turistas se desplazan hasta allí únicamente para tomarse la foto con la que presumirán en redes sociales. Varias tiendas y el hotel se encuentran en su interior y es ahí donde la decepción llega a los aficionados de LEGO, pues el hotel nada tiene que ver conla marca de juguetes.