Vecinos y familias de la guardería La Granja se están manifestando desde las 11 horas para expresar su rechazo a cualquier forma de violencia hacia menores y reivindicar medidas efectivas de protección en los centros educativos, ante los hechos recientes ocurridos en la Escuela Infantil La Granja, y que requieren respuesta inmediata de la comunidad y autoridades competentes. Unas 200 personas, con pancartas y silbatos, han acudido a la manifestación.