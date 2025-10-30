Manifestación en Jerez por los casos de agresión en la guardería La Granja: "Le metió un bofetón en toda la cara a mi niña y otro día le dijo 'te voy a matar'"

Vecinos y familias de la guardería La Granja se quieren manifestar este sábado, 1 de noviembre a partir de las 11 horas, como muestra de rechazo "a cualquier forma de violencia hacia menores y reivindicar medidas efectivas de protección en los centros educativos, ante los hechos recientes ocurridos en la Escuela Infantil La Granja, y que requieren respuesta inmediata de la comunidad y autoridades competentes".

El lunes comenzó a circular por redes sociales la denuncia de un posible caso de maltrato a menores en la guardería y al día siguiente una familia de unos de los niños alzó la voz para contar lo que había ocurrido dentro. La dirección del centro, ante la sospecha de posibles comportamientos irregulares por parte de su empleada (que fue despedida el pasado viernes), había colocado una cámara en el aula y gracias a las imágenes captadas, los padres de los niños que han sido víctimas de esta trabajadora pudieron ver momentos muy desagradables.

La ex empleada fue detenida el martes, para posteriormente quedar en libertad provisional con cargos y con orden de alejamiento con los menores y la guardería. Esta decisión ha provocado que las familias vuelvan a unirse para reclamar "justicia ya y que esta mujer no esté en la calle".

"No es normal que con los cinco vídeos que hay grabados, esa mujer esté en libertad. Soy madre de una niña que ha sido víctima de esta mujer y lo que he visto en los vídeos no se me va a olvidar en la vida", declara Mari. "Mi hija está ahí desde los cinco meses, ahora tiene dos años y medio. Nunca me imaginé que pudiera pasar esto, la verdad es que ha hecho un buen papel. De los tres días que se grabó en la clase, en dos la agredió. Las imágenes de mi hija son las más fuertes. En uno de los días, mi hija estaba sentadita quieta y tranquila y la mujer pasó por su lado y le metió un bofetón en toda la cara, que echa hasta la cabecita para atrás y todo, y se pone a llorar. Y la mujer fría, tan normal. Y el segundo día, mi niña está sentadita en su silla quieta, la otra se agacha, le tira un pellizco en el cachete, le tira del pelo de la patilla y le dice 'te voy a matar'. Es cierto que los vídeos no tienen audio, pero se leen perfectamente los labios", relata la madre de la víctima.

"Imagina cuando me entero de que está en libertad y que no ha querido declarar... Vamos, es que quiero llegar hasta el fondo. Quiero que nos escuchen y que se haga justicia", declara Mari. Esta madre ahora relaciona algunos comportamientos de la menor cuando se le riñe, "yo pensaba que era muy sensible, pero todo tiene sentido ahora. Hay algunos niños que hablan más que mi niña y llaman a esta mujer 'el lobo', y hay un niño que se hace hasta pipí si le dices 'el lobo'. La frialdad que yo le vi en las imágenes... Mi niña no se acordará gracias a Dios, pero a mí no se me quita de la cabeza el vídeo".

Las familias subrayan que sienten apoyo por parte de la dirección del centro infantil, aunque muchas le piden que ahora se instalen cámaras de forma permanente.

La manifestación tendrá el siguiente recorrido a partir de las 11 horas: Centro de Educación Infantil la Granja - Parroquia Santa María, Madre de la Iglesia - Calle Huelva - Calle Huelva paralelo a Av, la Granja e IES La Granja - Calle Almería - Parque de la Granja - Calle Jaén - Av. Fernando Portillo - Rotonda Bandera de Andalucía - Av. de la Granja - Calle Huelva - Parroquia Santa María, Madre de la Iglesia - Centro de Educación Infantil la Granja.