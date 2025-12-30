En la noche de este martes, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha dirigido un mensaje de Fin de Año a través de la radiotelevisión municipal, Onda Jerez. En él, además de desear un buen año a todos los jerezanos, ha realizado un rápido balance de 2025 que ahora concluye y los retos de 2026.

El mensaje, de unos tres minutos de duración, se ha realizado desde la Plaza de Abastos dado que este año se conmemora el 140 aniversario de este espacio comercial y en alusión a la Capitalidad Gastronómica que tiene designada Jerez para todo el año próximo.

Las primeras palabras de la intervención de la alcaldesa fueron dirigidas a todos aquellos que lo están "pasando mal", ya sea por enfermedad, falta de trabajo o dificultad para acceder una vivienda. A ellos, les lanzó un "mensaje de esperanza", afirmando que su empeño estará en "trabajar todos juntos para que el año 2026 sea un poco mejor".

En referencia al año que ahora concluye, la primera autoridad de la ciudad mencionó algunas "buenas noticias" como la próxima apertura del nuevo centro de salud de Díez Mérito, la renovación de buena parte de la flota de autobuses urbanos o la bajada del desempleo en los dos últimos años.

Eso sí, acto seguido aseguró que no se conforma con estos hitos sino que su equipo de gobierno continuará trabajando para "mejorar la vida de todos los jerezanos". "Nos vamos a dejar la piel para que Jerez avance", sentenció. Por ello, incidió en su compromiso de mejorar los servicios públicos tales como la limpieza, el transporte público o el mantenimiento urbano.

García-Pelayo concluyó su mensaje pidiendo "confianza, esperanza e ilusión".