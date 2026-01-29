El Palacio de Deportes de Chapín se convierte en refugio para los desalojados por las inundaciones en Jerez

Cruz Roja habilita el espacio municipal para que los desalojados por la crecida del río puedan pasar la noche

Desalojos en Jerez por la crecida del río Guadalete

El Palacio de Deportes de Chapín en Jerez acoge a familias desalojadas de la zona rural por las inundaciones

Unas 600 personas están siendo desalojadas desde el mediodía de este jueves de los núcleos rurales situados en el entorno del Monasterio de la Cartuja por la importante crecida del río Guadalete que se está produciendo desde el 28 de enero. El Ayuntamiento ha decidido abrir las puertas del Pabellón de Deportes de Chapín para todas aquellas personas que quieran pasar la noche en ella, un dispositivo que ha habilitado Cruz Roja con todo lo necesario.

