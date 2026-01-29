Unas 600 personas están siendo desalojadas desde el mediodía de este jueves de los núcleos rurales situados en el entorno del Monasterio de la Cartuja por la importante crecida del río Guadalete que se está produciendo desde el 28 de enero. El Ayuntamiento ha decidido abrir las puertas del Pabellón de Deportes de Chapín para todas aquellas personas que quieran pasar la noche en ella, un dispositivo que ha habilitado Cruz Roja con todo lo necesario.