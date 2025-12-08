Las calles del centro de Jerez han vivido este lunes, 8 de diciembre, un animado pasacalles, dentro de la programación navideña del Ayuntamiento, en el que se han interpretado villancicos en versión teatral, con la participación de Manuel Bernal, Paula Castez, Daniel Doncía, Ana Lovera, Julia Flores, Curro Holado y José Carlos Toledano, en los papeles de 'la vecina', 'el marinerito', 'el sacristán', 'la pastora', 'la Micaela', 'el carbonero' y 'Mariquilla'. Un cita con la que han disfrutado pequeños y mayores, que ha animado la mañana de este día festivo de la Inmaculada Concepción.