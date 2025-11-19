Un ibis eremita, catalogada a nivel global como 'en peligro', ha hecho las delicias de los vecinos de La Barca, paseándose por distintos puntos de la ELA. Se trata de 'Loba', una de las ibis que llegaron a la provincia desde Austria, durante un increíble viaje guiado por ultraligero y con el que se pretende recuperar la ruta migratoria de estas aves. El ejemplar que ha estado por La Barca lleva varias anillas y un geolocalizador, con el que se consigue conocer las aventuras de estas aves por la zona.

Cabe recordar que el Zoobotánico de Jerez es una institución pionera en la conservación de esta especie. El 'Proyecto Eremita' comenzó en 2004 y el objetivo inicial de establecer una población sedentaria y autosuficiente en la comarca de La Janda. La temporada de cría 2025 del ibis eremita ha alcanzado cifras sin precedentes en la provincia de Cádiz. El equipo del Proyecto Eremita ha contabilizado un total de 56 crías marcadas, el mejor resultado desde el inicio del programa en 2004.