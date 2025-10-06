Jerez se prepara para un nuevo fin de semana lleno de actividades, en las que la cultura será protagonista, y el mejor motivo para promover la convivencia y la diversión. Con motivo de la conmemoración del Día de la Hispanidad, y coincidiendo con las actividades de la Noche Azul y Blanca, la Alameda Vieja será escenario este sábado y domingo de la Feria Alma Hispana, un evento dinamizado junto a Oxígeno Radio.

Las actividades se celebrarán el sábado 11 y domingo 12 de octubre a partir de las 12 horas, con una programación lúdica, musical y gastronómica que se extenderá hasta la medianoche. El programa contará con la actuación de grupos folclóricos de Perú y Bolivia, tambores venezolanos, salsa, tango, vallenato, y entre las propuestas, se encuentra el espectáculo de fusión ‘Encuentro’, de Daily Fuguet.

Esta programación, impulsada desde la Delegación de Inclusión Social, es posible gracias a la participación de diferentes entidades que representan a las comunidades hispanas que conviven en Jerez, y que contarán con stands informativos para darse a conocer, visibilizar la labor que realizan en la ciudad y seguir estableciendo lazos de colaboración y amistad con la ciudadanía en general y con el resto del tejido asociativo.

El evento se hermana además con la Noche Azul y Blanca y la Delegación de Comercio y Consumo, en un fin de semana en la que se generan sinergias para fomentar el disfrute de un fin de semana muy especial en la ciudad.

La Feria Alma Hispana se propone como objetivos la puesta en valor de la interculturalidad que existe en Jerez, y en concreto en lo referente a las culturas hispanas; generar un mayor vínculo entre las comunidades hispanas y locales de la ciudad y la provincia; dar a conocer las características culturales de las principales comunidades hispanas; y difundir los valores de diversidad asociados a la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura; y fortalecer la dimensión gastronómica de Jerez, en coherencia con nuestra candidatura a Ciudad Española de la Gastronomía 2026.

Por parte de Oxígeno Radio, se ha destacado la ilusión por la celebración de un evento de estas características, animando a la participación de toda la ciudadanía para disfrutar de dos jornadas lúdicas y culturales muy especiales.

La Feria Alma Hispana contará con una programación de actividades muy variada con actividades para disfrutar en familia, niños y mayores, con talleres, clases y exhibiciones. Contará con carpas con stands de representantes del tejido asociativo de la ciudad y empresas y organizaciones vinculadas a los servicios para la comunidad hispana.

La zona gastronómica contará con 10 Food Trucks especializados en gastronomía hispana con espacio mesas y sillas para consumo in situ y servicio de barra, con representación de comida peruana, mejicana, colombiana o brasileña.