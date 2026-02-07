Borrasca Marta
Aviso amarillo por viento, lluvias y tormentas

Rescatados tres perros en Jerez aislados por las intensas lluvias

La Guardia Civil sigue con las labores de auxilio y evacuación de animales atrapados por las inundaciones.

Agentes de la Guardia Civil del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) sigue con las labores de auxilio y evacuación de animales atrapados por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Guadalete.

En esta ocasión, entre las actuaciones realizadas por agentes de la Benemérita destaca el rescate de tres perros en Jerez de la Frontera y quee habían quedado aislados por las intensas registradas por las borrascas Leonardo y Marta.

Además, El GREIM tuvo que evacuar anoche a un hombre de 75 años que vivía en una casa aislada en Grazalema, debido al riesgo provocado por el temporal

