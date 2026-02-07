Así está el río Guadalete este sábado por la tarde visto desde Lomopardo

Jerez de la Frontera se mantiene en situación de máxima alerta ante el posible empeoramiento del estado del rio Guadalete tras los efectos generados por el tren de borrascas de las últimas semanas con la llegada del nuevo frente, Marta.

Desde que comenzara esta sucesión de temporales, el pasado 27 de enero, preocupa a esta hora especialmente la AP-4, autovía del Sur, a su paso por Jerez de la Frontera ante la crecida del río Guadalete.

La alcaldesa de Jerez ha vuelto a hacer un llamamiento a la cautela y precaución a toda la ciudadanía ante la situación del Río Guadalete

María José García-Pelayo contacta con todos los alcaldes de ELAs y delegados en barriadas rurales afectados para comprobar la situación de los vecinos y los inmuebles y reiterar el apoyo municipal.

La regidora ha puesto de manifiesto que no existen denuncias ante la Policía Nacional por robos en las zonas desalojadas y que el nivel del Río Guadalete no ha experimentado crecidas ni más afecciones a más zonas, dejando también aún abierta la A-2003 por el nivel del Arroyo Salado.

En cuanto al casco urbano, se ha reiterado el protocolo de actuación preventivo activado por el Ayuntamiento de Jerez desde la tarde de ayer ante la posible saturación de los colectores en toda la ciudad y, especialmente, en las zonas con cotas más bajas.