Un coche ha salido ardiendo pasadas las dos de la tarde de este martes en la barriada España, en plena Plaza de España, donde se encontraba aparcado al parecer por un cortocircuito ya que el fuego se originó en el interior del vehículo, propagándose rápidamente las llamas al habitáculo interior. La rápida intervención de los bomberos del Parque de Jerez del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz impidió que el fuego se propagase al motor, siendo sofocado con celeridad. Hasta el lugar del suceso se personaron también agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Jerez.