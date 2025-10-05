Las carreras solidarias ‘8KM’ y ‘La Milla Verde’, que organiza la Guardia Civil a beneficio de la asociación de cáncer infantil ‘Por una sonrisa’, congregó a decenas de participantes esta mañana durante la salida en la Alameda Vieja de Jerez.

La organización aspiraba a superar el éxito de ediciones anteriores. Sin ir más lejos la de 2024 alcanzó las 400 inscripciones y se agotaron las camisetas y para ello la prueba tiene diferentes formatos desde 8 kilómetros hasta la milla, o incluso distancias de 200 metros.

El cariz competitivo pasa a un segundo plano y prevalece la faceta solidaria.

El recorrido de la prueba pasaba por los lugares más emblemáticos de Jerez.

Así la prueba de 8 kilómetros discurría por la Alameda Vieja, donde se sitúan salida y meta, pasando por el Alcázar, la Catedral, la puerta del Ayuntamiento de Jerez, el Hospital de Jerez, y atravesará las bodegas de González Byass antes de alcanzar de nuevo la Alameda Vieja.

Desde la asociación ‘Proyecto por una Sonrisa’, Eva Ledesma, ha mostrado su agradecimiento por esta iniciativa, que les permitirá costear algunas de las iniciativas que llevan a cabo con menores con cáncer y sus familias.

Entre ellas, ha destacado una convivencia con padres, niños y niñas con cáncer que permite compartir espacios y experiencias, sentirse acompañados y disfrutar de ocio sin culpabilidades, mientras sus hijos son cuidados fuera del hospital durante unos días. Además, esta actividad repercute positivamente en la salud de los menores, que comparten convivencia en un espacio de ocio alejado de los recintos hospitalarios, lo que redunda en beneficios físicos y mentales.

La hematóloga pediátrica del Hospital de Jerez, Eva Gálvez, también ha puesto en valor el trabajo de esta entidad “que permite llegar a sitios donde la sanidad pública, aunque es magnífica, no puede alcanzar”. Lo ejemplificó con la ludoteca que la asociación habilita durante todo el año junto a las consultas del hospital de Jerez, gracias a la cual los niños disfrutan y acuden a las citas con mejor ánimo, llegando incluso a olvidarse de la enfermedad.