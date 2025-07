Las organizaciones sindicales CSIF, SATSE, CCOO y UGT se han concentrado este jueves en el Hospital de Jerez contra la actual política de contratación de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), poniendo el foco en la bolsa de empleo, de la que dicen que "no es operativa por la inacción de la Administración", lo que "afecta de lleno a miles de candidatos".

"Se trata de un modelo de bolsa que funcionaba a la perfección hasta que esta Administración lo ha dejado caer y llevamos desde 2021 con gravísimos problemas para que se actualice y sea una herramienta fundamental para la contratación de los que quieren trabajar en el Sistema Sanitario Público de Andalucía", denuncian los sindicatos.

El acceso a dicha bolsa, la inclusión de los méritos formativos o profesionales, la disponibilidad de centros donde trabajar, las actualizaciones constantes que se necesitan o el poder retornar de otro servicio de salud al SAS "son una tarea complicada para nuestros profesionales porque esta aplicación ha sido abandonada durante unos años y ahora no hay forma de que funcione de manera idónea".

"La inacción del SAS está provocando un bloqueo total en la bolsa de empleo, que vulnera el actual pacto de bolsa y afecta a miles de profesionales sanitarios, los cuales tienen que migrar a otras comunidades autónomas para poder ejercer su labor profesional. Hoy en día ni siquiera se ha permitido a los aspirantes a aportar su documentación acreditativa de mérito del corte del 31 de octubre de 2024, no se han publicado listados, no se ha respetado el calendario establecido por el propio pacto de bolsa... No tiene ninguna justificación", subraya Francisco Borrego, delegado sindical de SATSE en la provincia.

Desde el sindicato de Enfermería recuerdan que "la normativa obliga a publicar el listado de personas candidatas con un máximo de cinco meses después de finalizar la aportación de méritos, y este plazo se ha pasado ampliamente sin que el SAS haya ofrecido explicación alguna y sin mostrar interés de corregir esta situación". "No vamos a tolerar más esta actitud totalmente fraudulenta. Exigimos la inmediata reactivación del proceso de bolsa, porque de lo contrario este sindicato no descarta tomar todas las medidas legales y sindicales que creamos oportunas", añade Borrego.

Las cuatro organizaciones sindicales reclaman soluciones "de una vez por todas, además de un compromiso claro y contundente para que el sistema de contratación sea transparente y procure la igualdad, el mérito y la capacidad de todos y cada uno de los participantes".

Igualmente, han sostenido que "el SAS sigue enrocado en su política de establecer abusivas notas de corte en no pocas categorías, de forma completamente arbitraria y no negociada con los agentes sociales, lo que está dejando sin opciones de trabajo a un gran número de profesionales, incluso entre los que ya han trabajado en algún momento en la sanidad pública andaluza".

Desde el SAS defienden que "las bolsas de empleo deben responder a las necesidades de contratación temporal, por el tiempo mínimo indispensable para la resolución del proceso selectivo de personal fijo. Serán estas necesidades las que determinarán los demandantes que serán baremadas y podrán formar parte de los listas de contratación".

En este momento, hay publicados 68 listados definitivos y quedan por publicarse otros 33, lo que equivale a más de un 67% del total, todo en un proceso en el que se han inscrito 183.328 demandantes de empleo que han presentado 329.583 solicitudes a diferentes categorías y especialidades. Se están baremando más de once millones de méritos, argumentan desde la Consejería.