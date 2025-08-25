La VIII edición del Concurso Internacional de Atalaje de Tradición 'Ciudad de Jerez' se celebrará en febrero

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha mantenido una reunión con la presidenta del Club de Enganches de Jerez, Ángeles Mata, para perfilar la celebración del VIII Concurso Internacional de Atalaje de Tradición 'Ciudad de Jerez' que se celebrará el próximo mes de febrero de 2026.

"Hemos mantenido una reunión con Ángeles Mata para ir concretando la colaboración del Ayuntamiento de Jerez en una nueva edición de este concurso que el año pasado supuso todo un éxito", ha señalado Francisco Zurita, quien ha añadido que "en esta nueva edición, que se celebrará el próximo mes de febrero, volveremos a disfrutar de los enganches por las calles de nuestra ciudad. Esta reunión ha servido para ir perfilando ya los detalles de esta nueva edición del Concurso y la colaboración del Ayuntamiento para que esta edición sea de nuevo todo un éxito".

Francisco Zurita ha vuelto a felicitar al Club de Enganches de Jerez, con su presidenta Ángeles Mata a la cabeza, "por el magnífico trabajo que realizan en preservar un legado tan arraigado en nuestras costumbres, no en vano el caballo es una de nuestras principales señas de identidad como pueblo".

El delegado ha destacado la importancia de la celebración de este evento, cuando la ciudad está preparando la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. “Eventos como éste, relacionado con la tradición ecuestre de Jerez, cobran todavía más fuerza, si cabe, para poner de relevancia el liderazgo de Jerez en el mundo ecuestre y hacer una apuesta muy fuerte por la industria del caballo, de la que Jerez es un referente nacional e internacional”.

Se ha referido igualmente a que “el Concurso de Atalaje de Tradición Ciudad de Jerez es un certamen consolidado y de prestigio que atrae a la ciudad la atención de participantes, aficionados y del público en general y que contribuye a realzar a Jerez como capital del caballo y ciudad de gran tradición, en el arte del atalaje”.

En este sentido hay que recordar también el impulso que ha dado el Gobierno municipal a la Mesa Institucional del Caballo y a la red Euro Equus para preservar y poner en valor el patrimonio ecuestre europeo y el deseo de impulsar, desde la presidencia que actualmente ostenta Jerez en la red, nuevas dinámicas entre las ciudades miembros para conseguir un mayor impacto y visibilidad de la red a nivel europeo, nacional, autonómico, y también en coherencia con los objetivos de la Mesa del Caballo.