La próxima semana se aprobarán el presupuesto municipal y la cuenta de 2023

El gobierno municipal tiene previsto aprobar a lo largo de la próxima semana tanto el presupuesto municipal de este año como la cuenta general correspondiente a 2023. Para lo primero, la sesión plenaria en la que se dará el visto bueno definitivo a la previsión contable de este ejercicio en un pleno que previsiblemente se celebrará en la mañana del martes. Mientras, para la del miércoles se ha convocado la comisión especial de cuentas para el cierre contable de hace dos años.

En cuanto a la previsión de ingresos y gastos municipales correspondiente a este año, el documento ha estado en exposición pública para la presentación de alegaciones durante las dos últimas semanas y ahora deberá culminar su último trámite con la aprobación definitiva por parte de la corporación. El documento ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda por lo que el gobierno municipal considera que este podrá entrar en vigor a principios del próximo mes de septiembre.

Según se recoge en la propuesta municipal, el presupuesto municipal para este año se sitúa en 275,5 millones de euros en ingresos y 271 millones en gastos, aunque la cuantía se eleva hasta los 300 millones en la previsión del 'consolidado' —incluye ayuntamiento y empresas y fundaciones municipales—. Esta previsión contable sustituirá a la actualmente vigente que se aprobó en el último trimestre de 2022 y ha estado vigente durante casi tres años.

Por otro lado, el ejecutivo ha convocado para el próximo miércoles la comisión especial de cuentas, el órgano que tiene competencias para la aprobación inicial de las cuentas generales de las entidades locales. En esta sesión, se presentará y aprobará el cierre contable de 2023. En este documento se recoge la situación patrimonial de la entidad local así como el grado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

Tal y como ya advirtió meses atrás tanto el Tribunal de Cuentas como la Cámara de Cuentas, Jerez continúa incumpliendo los plazos legales para la presentación de este cierre del ejercicio. Así, la Ley de Haciendas Locales establece que este documento debe aprobarse antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente al auditado. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca ha cumplido con esta determinación.

Una vez la comisión especial de cuentas dictamine de manera favorable a la cuenta general de 2023, esta deberá exponerse públicamente para luego recibir el visto bueno definitivo por parte del templo para su posterior remisión a los órganos fiscalizadores supramunicipales (Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas).

Mientras tanto, aún se desconoce cuándo se aprobarán las cuentas correspondientes a 2024, que continúa en plazo. Previamente a este trámite, se debe aprobar la correspondiente liquidación del ejercicio, el documento donde se avanza el grado de ejecución presupuestaria de la entidad local.