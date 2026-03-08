El Vinagre se crece frente a los aranceles de Trump

Botas de Vinagre de Jerez para su envejecimiento por el sistema tradicional de criaderas y soleras.

El Vinagre de Jerez cierra 2025 con 4.868.345 litros vendidos, lo que supone un aumento del 2,5% y cerca de 120.000 litros más que en el año anterior. La Denominación de Origen del condimento jerezano vuelve a crecer tras dos años de caída y se aproxima a los 4,9 millones de litros, que superó por última vez en 2023.

Las ventas totales del último año se mantienen, no obstante, por debajo del umbral de los cinco millones de litros en los que se movió el Vinagre de Jerez entre 2016 y 2022 —con la excepción de 2020, el año de la pandemia—. En este periodo se alcanzó el récord histórico de 5.373.153 litros, registrado en 2017.

El mercado exterior impulsa el repunte del último año, en el que las exportaciones crecen un 9,22% y alcanzan los 2.682.648 litros a pesar de las inestabilidad geopolítica y las tensiones comerciales. Europa concentra 2.142.330 litros y registra un avance también superior al 9%, gracias principalmente al empuje de Francia, que se mantiene como primer destino internacional con un aumento de sus compras del 12,44%, hasta 1.810.635 litros, alrededor de 200.000 más que el año anterior.

En América, las ventas suben un 6,34%, hasta 468.902 litros. Estados Unidos destaca dentro del continente con 463.477 litros y un incremento del 6,76%, pese a los aranceles impuestos por su presidente Donald Trump.

El mercado asiático, aunque con un peso menor, es el que más crece en términos relativos, en concreto un 113% —el doble que el ejercicio anterior— con el que el volumen de ventas supera ligeramente los 39.000 litros.

En el mercado nacional, que se mantiene como principal destino en términos absolutos, las ventas retroceden, en cambio, un 4,7% hasta los 2.185.697 litros, unos 107.000 menos que el año anterior.

Por formatos, tanto el envasado como el granel evolucionan al alza en el último año. En el caso del envasado, las ventas aumentan un 5,4% y rondan los 1,6 millones de litros. El granel, que representa aproximadamente dos tercios del total, crece un 1,2% y alcanza los 3,2 millones.

Por categorías, la evolución es desigual. El Vinagre de Jerez —la referencia base y de mayor volumen— cae un 15,8%, hasta los 2.154.832 litros. El Reserva también desciende un 9,4%, con 880.220 litros en el conjunto de 2025. Sin embargo, el Gran Reserva registra un fuerte avance del 72,1% y llega a 217.164 litros, prácticamente el doble que el año anterior.

Los vinagres semidulces, por su parte, experimentan un descenso del 2,3%, con cerca de 79.000 litros comercializados. El Vinagre de Jerez al Pedro Ximénez se mantiene estable, mientras que el tipo al Moscatel se desploma un 29,3% y apenas supera los 5.600 litros.

El balance del ejercicio refuerza el peso de las exportaciones y de los tipos y gamas de más valor añadido, mientras el consumo en España da señales de debilidad.