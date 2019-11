El vino de Jerez no tiene misterios para Beltrán Domecq

El presidente del Consejo Regulador, Beltrán Domecq y Williams, ha presentado este martes en la bodega de San Ginés la nueva edición de su libro 'El Jerez y Sus Misterios, Cata y Degustación". Si existe un libro por excelencia de los vinos de Jerez, es el escrito por este químico, enólogo nacido entre botas de vino y heredero de las sagas bodegueras más importantes del país, señala el Consejo en una nota.

"Se han revisado y actualizado todos los contenidos del libro haciendo un mayor ahondamiento en el estudio de la evolución de los aromas y sabores de los vinos de Jerez desde el momento en que se elaboran hasta su evolución en el envejecimiento. También se ha ampliado el capítulo que trata sobre el maridaje del vino de Jerez con la comida. Porque no existe ningún otro vino que tenga esta versatilidad de combinación gastronómica" afirma Beltrán Domecq.

El libro no es solo para los aficionados y amantes del vino, sino para todo aquel que lo trabaja día a día. En él se desvelan los estudios sobre la composición del sistema de soleras, los cabeceos, las descripciones de cada uno de los tipos de vinos de Jerez que existen y su evolución en el proceso de envejecimiento.

"Este libro se parece a él", dice Josep Roca, Copropietario y sumiller de El Celler de Can Roca, "Preciso, erudito y noble. Destila sabiduría y es historia viva. Embelesa con estilo fino, compartiendo un legado generoso, de leyenda, de una persona con solera".

"Simplemente, Beltrán Domecq es Jerez", dice Sarah Jane Evans, Master of Wine. "Nacido en el corazón del negocio, hoy es el custodio del arte, la ciencia y los placeres de este vino único. Con la típica elegancia del autor, estas páginas destilan la esencia del jerez".

La obra se articula en seis capítulos: Consideraciones personales del Jerez; Generalidades de la cata; La cata en proceso de elaboración; La cata enológica; El vino de Jerez y su maridaje; y Glosario bodeguero.

Beltrán Domecq Williams tiene un largo recorrido en el mundo del vino, es descendiente de muchas generaciones históricas de productores de vinos y brandys. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en las bodegas familiares, primero en Williams & Humbert y más tarde en las bodegas Domecq.

"Desde pequeño supe que quería ser enólogo. Soy el mayor de siete hermanos y mi padre me inculcó el amor por el vino que ha marcado mi vida. Cuando era estudiante, no tenía vacaciones en verano, me mandaban a Burdeos, a Borgoña, a California… todos los veranos los dedicaba a catar vinos. Mi profesión nunca fue una imposición, fue orientada, he tenido la suerte de estar metido en el mundo del vino durante toda mi vida", apunta Domecq.

‘La cata en el proceso de elaboración’

Como químico y enólogo, especialidad a la que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional, Beltrán Domecq explica en estas páginas la diferencia entre beber vino y catarlo, haciendo hincapié en el desarrollo de la sensibilidad de los sentidos para aprender a valorar los vinos con un espíritu crítico.

‘El vino de Jerez y su maridaje’

"El futuro del vino de Jerez está en la gastronomía" afirma Domecq quien ofrece en este capítulo una selección ampliada de diversas recetas para maridar correctamente los vinos de Jerez con la gastronomía tanto local como internacional. El autor resalta lo importante que es elegir el vino idóneo para cada plato. "Podemos maridar todos los sabores del mundo con un vino de Jerez diferente, ya sea fino, manzanilla, amontillados, olorosos… Además, es el único vino que marida a la perfección con una comida de principio a fin".

'El Jerez y sus Misterios, Cata y Degustación', de Beltrán Domecq ya está disponible en Amazon y en la tienda del Aula del Consejo Regulador de Vinos de Jerez.