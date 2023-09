El jerez, de nuevo en la gran pantalla

El vino de Jerez sigue estando de actualidad, incluso en la gran pantalla. En dos producciones recientes, una inglesa y otra española, podemos ver como los protagonistas piden vinos de Jerez. Una publicidad gratuita que aún no hemos sabido rentabilizar.

La primera de estas producciones es un film británico del 2022 titulado 'Emily', cuya acción transcurre en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX.

'Emily' cuenta la vida imaginada de una de las autoras más famosas del mundo, Emily Bronté. La joven, que falleció a la temprana edad de 30 años, fue una rebelde e inadaptada a su tiempo y encontraría su voz al escribir el clásico literario 'Cumbres borrascosas'.

La película explora las relaciones que la inspiraron, tanto con sus hermanas Charlotte y Anne como con su malogrado primer amor, además de la especial amistad y complicidad que le unían a su inconformista hermano Branwell, a quien Emily idolatraba.

Emma Mackey da vida a la escritora Emily Bronté, En una escena que tiene en la taberna del pueblo es su hermano el que solicita para ella un jerez, y del que tomará más de una copa.

La otra es la española 'La novia de América' (2023). La historia de esta comedia tiene lugar en México, en la actualidad. En este caso es la tía Regina, interpretada por Pepa Charro, la que lo pide jerez en dos ocasiones.

Estos dos títulos engrosarán el listado de cerca de 600 referencias que el investigador, y colaborador del Diario de Jerez, José Luis Jiménez García, viene recopilando desde hace décadas y que, en breve, se plasmará en un libro que llevará por título 'Sherry goes to the cinema'.

