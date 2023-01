Los tres vinos de la Tierra de Cádiz, dos jereces y el Brandy de Jerez que beben los escritores de vinos

Tres vinos de la Tierra de Cádiz, dos jereces y un Brandy de Jerez figuran entre los vinos y espirituosos favoritos de los escritores y periodistas del vino asociados a la Apev en la XIV edición de los Premios Mejores Vinos y Espirituosos de España 2022.

La IGP vinos de la Tierra de Cádiz logran un amplio reconocimiento en la última edición de los premios de la Aepev, sólo superada en número de galardones por Ribera del Duero, que copa el palmarés de este año con cuatro premios, entre ellos el Gran Premio Aepev que ha recaído en Pago de Carraovejas 2020 como el vino más votado.

Los periodistas y escritores de vino han reconocido la apuesta por los blancos de la Tierra de Cádiz de la bodega chiclanera Primitivo Collantes, con dos referencias entre los mejores vinos españoles del año: Matalian, en la categoría de blancos sin barrica; y Socaire, en blancos con barrica.

La añada 2020 de Marismilla, de la bodega jerezana Luis Pérez, completa la relación de los vinos de la Tierra de Cádiz mejor valorados por los miembros de la Aepev, en su caso en la categoría de rosados.

La Denominación de Origen Jerez-Xéres-Sherry cuenta con dos vinos en el palmarés de los mejores de España en 2022, en concreto el Palo Cortado Tradición VORS y el Tío Pepe Cuatro Palmas, ambos dentro de la categoría de vinos con crianza biológica, oxidativa y mixta.

Por su parte, la también jerezana Ximénez Spínola completa el cuadro de los reconocimientos a productos del Marco de Jerez con el premio al Mejor Brandy de la presente edición, concedido a su Brandy de Jerez Ximénez Spínola Tres Mil Botellas.

Un Whisky de 'Sherry Cask' entre los premiados

Andalucía ha sido la comunidad autónoma más galardonada en la XIV edición de los Mejores Vinos y Espirituosos de España 2022 con un total de diez premios, tres de ellos concedidos a dos vinos y un vermut de Montilla-Moriles, en concreto Don PX Gran Reserva de Toro Albalá, Pedro Ximénez Solera 1927 de Alvear y VRMT 1 Receta Andalusí de Bodegas Robles. La relación de productos andaluces galardonados se completa con el premio al Vermut Dimobe de la firma malagueña del mismo nombre.

Por denominaciones de origen y específicas, los mayores galardones han sido para la DO Ribera del Duero con cuatro y Vinos de la Tierra de Cádiz, con tres; DO Alicante, DO Jerez-Xérès-Sherry y DO Montilla-Moriles han obtenido dos y las DO Bierzo, Cava, Pago del Vicario, Vinos de Madrid, Rías Baixas, Utiel-Requena, Valencia, Brandy de Jerez, Orujo de Galicia y Patxarán de Navarra, así como las IGP Vinos de la Tierra de Mallorca, Vinos de la Tierra de Castilla y León, que han obtenido un galardón en cada caso. Otros 11 vinos y espirituosos premiados no estaban adscritos a ninguna DOP o IGP.

Además, en la categoría de espirituosos, en la que por cuarta vez participan aquellos elaborados fuera de las fronteras españolas pero que se comercializan en el país, dos de los premios en destilados internacionales han viajado a Escocia (Whisky Macallan Sherry Oak 25 Years Old), envejecido en 'Sherry Cask' -las afamadas botas envinadas con jerez- y Guatemala (ron Zacapa Edición Negra), respectivamente.