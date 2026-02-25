Dos vinos de Jerez brillan en la World's Best Sommeliers Selection 2026

Dos vinos de Jerez, Amontillado VORS de Bodegas Espinosa de los Monteros y Tío Pepe en Rama 2025 de González Byass, han sido seleccionados entre los mejores del mundo en la ‘World's Best Sommeliers' Selection 2026’.

La cita ha reunido en Londres a algunos de los principales sumilleres del mundo, procedentes de 17 países y seis continentes, para elegir a los 115 vinos más destacados del año. Estos profesionales, todos ellos miembros de la red de The World’s 50 Best Restaurants, han formado parte del jurado liderado por Kristell Monot, presidenta del certamen y sumiller jefe del restaurante Mugaritz.

La presencia de dos vinos jerezanos en la selección final, junto a otros tres de Oporto y dos de Madeira confirman el renovado interés internacional hacia los vinos fortificados en un certamen dominado por los tintos y blancos.

España aporta 12 vinos a la lista final, la mayoría tintos de Rioja, Ribera del Duero, Priorato y Empordá, a los que se suman los dos jereces, dos blancos de Rioja y Navarra, así como un cava.

Representación internacional

Italia encabeza la lista con 20 referencias, entre ellas 13 tintos, con el Nebbiolo como protagonista gracias a varias entradas de Barolo y Barbaresco. También destacan propuestas más audaces, como el Merlot envejecido en el fondo marino de Tenuta Del Paguro.

Portugal, con 18 vinos, reafirma su fortaleza en blancos, tintos y especialmente fortificados, mientras que Estados Unidos aporta 17, liderados por California y Texas, con variedades que abarcan desde Pinot Noir hasta Cabernet Sauvignon.

Argentina también contribuye con 12 vinos, siete de ellos tintos; Chile con ocho, todos ellos tintos; y Uruguay con cinco, mientras que Brasil solo logra meter un vino en la selección.

En el resto de Europa, Francia lidera los vinos espumosos y rosados, mientras que Alemania impresiona con tres Riesling, a los que se unen tres vinos checos del productor Gurdau, dos de Georgia de variedades tradicionales y otros dos, uno tinto y otro blanco, de Grecia.

Según un portavoz de World's Best Sommeliers' Selection, "la selección refleja la increíble diversidad del panorama vitivinícola mundial, desde los clásicos venerados hasta las audaces voces nuevas. La selección sigue siendo un referente de confianza para los profesionales del sector hostelero y estamos orgullosos de reunir a los mejores sommeliers del mundo para definir el futuro del vino".

Los dos vinos de Jerez seleccionados

Amontillado VORS de Espinosa de los Monteros.

Amontillado VORS — Bodegas Espinosa de los Monteros

El jurado definió este vino como “un Amontillado complejo, ideal para disfrutar en familia”. Elaborado con 100% uva palomino, pasó sus primeros años bajo velo de flor antes de iniciar su larga crianza oxidativa. El resultado es un vino concentrado y profundo, con notas de avellanas tostadas, almendras saladas y albaricoques secos, perfecto para acompañar jamón ibérico y otros productos de carácter.

Tío Pepe en Rama Saca de 2025 de González Byass.

Tío Pepe en Rama 2025 — Bodegas González Byass

En su decimosexta edición, esta saca fue descrita como “una expresión agreste y sin filtrar de la palomino, la crianza en flor y los suelos de albariza”. Procedente de una selección de 92 barricas, la muestra una influencia de la levadura especialmente marcada, con aromas salinos y a frutos secos, que lo convierten en un maridaje ideal para tapas y cocina tradicional andaluza.