La familia Medina vende un 20% de Williams & Humbert a The Keepers Holding Inc

Lucio Co es uno de los empresarios más relevantes de Filipinas, y uno de los mayores compradores del mundo de Brandy y espirituosos del Marco , lo que le ha valido el reconocimiento del Ayuntamiento de Jerez y del Consejo Regulador de la D.O. Brandy de Jerez. La ampliación de esta participación de Lucio Co en la firma bodeguera permitirá reforzar aún más las excelentes relaciones que desde hace más de 20 años mantienen la familia Medina y la familia Co, quienes durante más de dos décadas vienen compartiendo valores y visión empresarial.

La familia Medina y The Keepers han firmado el acuerdo para la venta del 20% de las acciones de la bodega jerezana Williams & Humbert a este holding de bebidas controlado por el empresario filipino Lucio Co . Las instalaciones de la Bodega han sido el escenario de la firma de este acuerdo rubricado por Jesús Medina García de Polavieja , consejero delegado y director general de Williams & Humbert, y Paulino Santamarina , presidente de The Keepers.

Alianza estratégica

Bodegas Williams & Humbert es una empresa española con más de 140 años de historia en la elaboración de bebidas alcohólicas, con marcas tan emblemáticas como Dry Sack, Canasta, Gran Duque de Alba o Alfonso, el brandy importado número uno en Filipinas y que ha ido ampliando su gama a lo largo de los años.

The Keepers Holdings Inc., el holding de bebidas alcohólicas del empresario Lucio Co, es propietaria y operadora de Montosco Inc, Meritus Prime Distributions Inc y Premier Wine and Spirits Inc, tres de los principales actores en la distribución nacional de las principales marcas internacionales de licores, vinos y bebidas especiales. Es el mayor distribuidor de bebidas espirituosas importadas en Filipinas, con una cuota de mercado del 74% en términos de volumen y del 67% según el valor de las ventas al por menor en 2020, según IWSR International Wines Spirits Research. Su cartera incluye, entre otras muchas, marcas como Johnnie Walker, Chivas Regal, Suntory, Glenfiddich, José Cuervo, Jim Beam, Jinro y el brandy Alfonso, elaborado por Williams & Humbert y cuya distribución en Filipinas representa el 60% de los ingresos para este holding de bebidas propiedad de Lucio Co.