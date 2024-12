Correspondencia entre copas con Jaime Pemán Díez

Querido Luis

Ayer, aprovechando que ya ha empezado la temporada de caza, comimos en Paterna una sabrosísima perdiz. Si bien te escribo, al fin y al cabo, por lo que nos gusta a ti a y a mí, que es el vino que tomamos, Victoria Regina, un oloroso que me recordó al que bebía en casa hace cincuenta años.

De entrada, su precioso y brillante color ámbar, un rompecopas como dirías tu y su nariz me pusieron ya a su favor. Pero vamos a lo práctico, que el vino es para beberlo y no para observarlo. Es un oloroso viejo, pero sin exceso de volátil, seco pero no astringente, nariz limpia …en fin, de los que puedes tomarte varias copas sin empalagarte.

Por eso te decía que me recordaba al antiguo Victoria Regina, que mis parientes empezaron a embotellar en 1926 con motivo del 50 aniversario de su firma bodeguera, Diez Hermanos, época en la que no existían los VOS ni los VORS, pero los vinos estaban redondos por sus soleras y el movimiento de estas.

Oloroso Victoria Regina, de Bodegas Díez Mérito.

El próximo día que nos veamos tenemos que disfrutarlo juntos, haya o no haya perdiz por medio.

Un abrazo de Jaime.

Apreciado Jaime

A vuelta de tu carta que recibí, donde me hablas de Paterna de Rivera, perdices y un bello oloroso, solo puedo acordarme de Borges cuando hablaba de la palabra Sur. Porque todo eso que me cuentas es el Sur, de Andalucía y de España, geográfico y personal, ese monosílabo que recoge tanta grandeza y dentro de ella, la de sus vinos que tanto disfrutamos.

Sin embargo, te escribo esta vez sobre un vino del norte, cerca de donde empieza el Ródano francés, que ya sabes que últimamente me ocupa y llenan mis copas los vinos de esta región que tú bien conoces.

Chavaroche de Domaine Chambeyron.

Un tinto este Chavaroche de Domaine Chambeyron, elaborado con Syrah, una uva racial e intensa, que bien limada da unos vinos de relumbre notable, y vaya que este lo es. Un vino profundo, especiado y con un horizonte claro, como se ve el Ródano desde esa parcela legendaria que es Chavaroche. Que sepas Jaime que también combina con platos de caza o con lo que se nos ocurra, así que me ocuparé de que anteceda a cualquier sobremesa divagatoria que nos depare el futuro.

Agradezco que me hayas escrito esas letras. Bienvenidas serán siempre y puestas en papel, más fácil las podremos recordar. Y los vinos, muy nobles ambos.

Te abrazo con aprecio. Luis.

Nota del impulsor. Jaime Pemán es agricultor, jurista y, sin duda, el mejor gastrónomo de la provincia de Cádiz.