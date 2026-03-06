España promocionará el vinagre de Jerez en Australia con un presupuesto de 50.000 euros

Botellas de Vinagre de Jerez de las distintas categorías y tipos reconocidas por la Denominación de Origen.

ICEX España Exportación e Inversiones y el Consejo Regulador de las denominaciones de Origen Jerez-Xérés-Sherry, Manzanilla Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez han firmado un convenio para la promoción del vinagre de Jerez en Australia en 2026, con una inversión conjunta de 50.000 euros.

Así lo detalla una resolución del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que este viernes recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se detalla que la inversión se repartirá a partes iguales entre la empresa pública y el Consejo Regulador para "reforzar la presencia" de este producto en dicho país.

Las actuaciones previstas pasan por el lanzamiento de campañas de publicidad, promociones en el punto de venta genéricas, elaboración y difusión de materiales informativos, concursos, exposiciones, degustaciones y actividades dirigidas a los medios de comunicación, 'bloggers', cadenas de distribución y restaurantes, entre otras.