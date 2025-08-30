Las Rutas del Vino Rioja Alta y del Marco de Jerez estrechan lazos e impulsan actividades conjuntas

Participantes en el viaje formativo de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez a la Ruta del Vino Rioja Alta.

La Ruta del Vino Rioja Alta y la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez han reforzado a lo largo de los últimos meses su colaboración para poner en marcha actividades conjuntas que consoliden a ambas como destinos enoturísticos de referencia. La más reciente surge del hermanamiento institucional celebrado entre Haro y Jerez de la Frontera, y se materializa en la organización de un singular programa de catas cruzadas entre bodegas de ambos destinos, que compartirán sus vinos y experiencias.

Cada cata reunirá a una bodega del Marco de Jerez con otra de Haro, en un formato inédito que permitirá a los asistentes disfrutar de vinos y estilos muy diferentes, pero con una misma esencia: la calidad y la tradición vitivinícola.

Esta iniciativa pone de relieve la colaboración entre ambas Rutas del Vino, las más visitadas de España, que trabajan de manera conjunta para potenciar el enoturismo como motor de desarrollo cultural, económico y social.

En palabras del gerente de La Ruta del Vino Rioja Alta, Alfonso Maestro, "la Ruta del Vino Rioja Alta y la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez han tejido en los últimos meses un proyecto común que va más allá del vino: es un puente entre territorios, paisajes, tradiciones y formas de entender la vida". "Nuestro objetivo es seguir impulsando esta relación en beneficio de todos nuestros socios", señala.

Para César Saldaña, presidente de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, "este hermanamiento supone mucho más que un gesto institucional". "Es la demostración -afirma- de que la cultura del vino trasciende territorios y nos une en torno a valores compartidos: tradición, hospitalidad y pasión por nuestro patrimonio vitivinícola".

En Jerez se celebrarán del 12 al 14 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas de la Vendimia:

Viernes 12 de septiembre, 12:00 horas, Bodegas Lustau (bodega invitada: Martínez Lacuesta ); y 19:00 horas, Bodegas Cayetano del Pino (bodega invitada: Ramón Bilbao ).

(bodega invitada: ); y 19:00 horas, Bodegas (bodega invitada: ). Sábado 13 de septiembre, 12:00 horas, Bodegas Valdespino (bodega invitada: Valenciso ).

(bodega invitada: ). Domingo 14 de septiembre, 12:30 horas, Bodega Viña Santa Petronila (bodega invitada: Muga).

Del mismo modo, la localidad jarrera organizará estas catas de hermanamiento durante las fiestas en honor a la Virgen de la Vega, los días 5, 6 y 7 de septiembre:

Viernes 5 de septiembre, 10:30 y 12:30 horas, Bodegas Muga con Bodegas Santa Petronila ; 12:00 horas, Bodegas Martínez Lacuesta con Bodegas Lustau .

con Bodegas ; 12:00 horas, Bodegas con Bodegas . Sábado 6 de septiembre, 11:00 horas, Bodegas Ramón Bilbao con Bodegas Cayetano del Pino .

con Bodegas . Domingo 7 de septiembre, 11:00 horas, en la Plaza de la Paz, Bodegas Santalba con Bodegas Faustino González; y 13:00 horas, en la Plaza de la Paz, Bodegas Valenciso con Bodegas Valdespino.

El pasado mes de junio, una veintena de representantes de empresas y entidades asociadas a la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez desarrolló un viaje formativo a la Ruta del Vino Rioja Alta para seguir avanzando hacia un modelo enoturístico innovador, sostenible y colaborativo. Este viaje reforzó el intercambio de experiencias y la integración de buenas prácticas en turismo del vino y sostenibilidad.

El hermanamiento institucional entre Haro y Jerez de la Frontera se apoya en una historia compartida de modernidad, vino y progreso. Dos ciudades separadas por la distancia, pero unidas desde el siglo XIX por hitos que marcaron su transformación, como la llegada de la luz eléctrica y del ferrocarril, que permitieron a ambas localidades proyectarse hacia el mundo.

Actualmente, ambas ciudades comparten este legado vitivinícola de siglos, una proyección internacional consolidada y un modelo de enoturismo que atrae cada año a miles de visitantes.

Por todo ello, sellarán su hermanamiento institucional durante las Fiestas de la Vendimia y en las fiestas patronales de la localidad riojana. El acto central tendrá lugar el 5 de septiembre en el Teatro Bretón de Haro, donde se firmará el documento de hermandad con un manifiesto al que se dará lectura dramatizada.

En Jerez, los Claustros de Santo Domingo albergarán una exposición de pintura compartida por artistas de Jerez y Haro (del 5 al 14 de septiembre), se inaugurará un mural conmemorativo del hermanamiento en la Calle Ferrocarril y el viernes 12 de septiembre tendrá lugar la recepción oficial a las autoridades de Haro en el Ayuntamiento de Jerez, la actuación del grupo Bélebin Proyect en los Claustros, la inauguración de una farola conmemorativa y un encuentro gastronómico en el Tabanco El Pasaje.