Llega la Sherry Week 2025: la mayor celebración global dedicada al vino de Jerez y la Manzanilla

La International Sherry Week regresa del 3 al 9 de noviembre con la mayor celebración global dedicada al vino de Jerez y la Manzanilla. Como cada año, los apasionados del jerez se juntarán para disfrutar de una semana de eventos gastronómicos y culturales en los que estos vinos serán los protagonistas, en toda su versatilidad y diversidad, desde la frescura del fino hasta la dulzura aterciopelada del cream.

Desde su lanzamiento en 2014, se han celebrado más de 20.000 eventos en todo el mundo bajo el sello oficial del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Más de medio millón de amantes del vino, desde expertos consagrados hasta curiosos primerizos, han explorado el patrimonio, el sistema de criaderas y solera y el singular terroir que hacen del Jerez un vino incomparable. Y, lo más importante… lo han disfrutado.

La edición del año pasado marcó un nuevo récord con 3.048 eventos registrados en 29 países, desde el corazón del Marco de Jerez hasta ciudades como Londres, Madrid, São Paulo, Tokio, Buenos Aires, Auckland, Shanghái y muchas más. El impacto se sintió también en redes sociales, donde una nueva generación de amantes del Jerez se unió a la celebración.

Además, la campaña del año pasado presentó un nuevo icono: la Sherry Girl, cuya original pose, con dos copas, se volvió viral y fue reinterpretada en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo moderno del Jerez. Este año, la imagen oficial de la campaña presenta una evolución de esta ya emblemática figura.

Cartel de SherryWeek 2025 con la Sherry Girl.

Esta 12ª edición también traerá de vuelta las exitosas Sherry Rutas, itinerarios diseñados en múltiples locales que ofrecen experiencias exclusivas de maridaje. No se trata de una ruta de vinos al uso, sino de un auténtico recorrido triunfal de degustaciones, tapas y encuentros en torno al Jerez.

Miles de restaurantes, bares y enotecas acogerán degustaciones, catas de vinos y ofrecerán menús-maridaje, además de otros eventos relacionados con el vino de Jerez, para mostrar que este vino combina a la perfección con todo tipo de gastronomías del mundo ya sean quesos, pescados, carnes, mariscos, guisos o postres.

Las actividades se celebran en 26 países y ciudades como Madrid, Barcelona, Tokio, Londres, Sao Paulo y, por supuesto, Jerez.

Sherry Week ha cosechado tres importantes reconocimientos internacionales en 2020: Mejor campaña en redes sociales de The Drinks Business, Mejor campaña en redes sociales de International Wine Challenge Spain y Mejor campaña digital y en redes sociales por segunda vez de Drinks International.

"La Sherry Week es una gran oportunidad de compartir con nuestros consumidores la increíble versatilidad de nuestros vinos: competiciones de cócteles con vino de Jerez, menús maridaje, tapas, seminarios, cursos y todo un programa de formación específico", explica César Saldaña, director general del Consejo de vinos de Jerez, el Consejo Regulador Jerez-Xérès-Sherry y la D.O. Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, que añade que "los profesionales del vino y la gastronomía podrán promocionar las bondades del jerez entre aficionados, ya sean principiantes o expertos. Dando a conocer sus iniciativas, no solo interconectamos a todos los amantes del vino de Jerez estén donde estén, sino que también apoyamos a nuestros colaboradores".

La aplastante repercusión en los medios sociales en torno al evento muestran cuanto entusiasmo mostraron los amantes del jerez, interactuando en las semanas previas y durante la celebración de la International Sherry Week.

En 2022, más de 15.000 publicaciones registradas con el hashtag #sherryweek a lo largo de la semana. Más de 240.000 ‘Me gusta’ sólo en Instagram y 157 millones de impresiones a través de X/Twitter (fuente: Tweetbinder).