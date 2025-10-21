Adriá Olives y Manuel de Santiago ganan la I Edición de Copa Jerez Junior

El equipo formado por el chef Adriá Olives y el sumiller Manuel de Santiago, procedente del Basque Culinary Center (Guipúzcoa), ha sido proclamado ganador de la I Edición de Copa Jerez Junior, imponiéndose en una emocionante final celebrada en la Escuela de Hostelería de Jerez de la Frontera.

El jurado de la competición, compuesto por Carmen Aumesquet, directora de promoción del Consejo Regulador; José Ferrer, periodista gastronómico y embajador de los vinos del Marco de Jerez; Leon Griffioen, galardonado con una estrella Michelin, chef y propietario del restaurante Código de Barra*; y Juan Ruiz Henestrosa, Premio Nacional de Gastronomía, sumiller y propietario del restaurante Little John; también ha reconocido como mejor sumiller a Manuel de Santiago y a Sofía Morales, de GASMA, como mejor chef de esta final.

Durante su deliberación, el panel de jurados ha expresado su admiración ante el trabajo desarrollado por todos los equipos finalistas, que el sumiller Juan Ruiz-Henestrosa calificó de “impresionante”, a lo que José Ferrer añadió la competición ha estado “a la altura del más alto nivel profesional, no de escuela”. Carmen Aumesquet apuntaba que la deliberación ha sido extremadamente complicada “en realidad no hay un claro ganador, todos merecen ese título”.

Finalmente, el jurado se ha decantado por otorgar el premio de vencedor de esta final al maridaje entre el Picantón de Caserío en Escabeche al Jerez y el Fino Viña Corrales Saca 2025 – Bodegas San Francisco Javier- elaborado por el equipo del Basque Culinary Center. De esta propuesta ha destacado especialmente la sencillez y, a la vez, lo sublime de una armonía sin artificios, honesta y redonda, que demuestra un gran conocimiento del potencial gastronómico de unos vinos que son capaces de elevar a una nueva dimensión cualquier plato, desde el más sofisticado al más accesible.

En cuanto al desarrollo de esta primera edición en general, el jurado ha coincidido en su sorpresa ante el nivel desplegado. “Han sido muy sólidos, tanto en cocina como en sala, con discursos bien estructurados y maridajes muy bien pensados. Hay futuro, y mucho. Lo que hemos visto aquí hoy no tiene nada que envidiar a lo que ocurre en contextos profesionales”, comentaba José Ferrer.

Por su parte, Juan Ruiz Henestrosa ha querido señalar que “el nivel de los sumilleres ha sido sorprendente, no solo por cómo han explicado los vinos, sino por cómo han entendido su papel en la armonía. No han improvisado: han construido. Han trabajado desde el conocimiento, desde la lógica de los sabores. Eso es algo que incluso en entornos profesionales a veces falta, y verlo en chicos tan jóvenes emociona”.

“Yo me quedo con la pasión. Con la energía que han puesto en cada plato, en cada idea. La chef premiada, por ejemplo, ha demostrado técnica, pero también una sensibilidad única. Ha cocinado con emoción, y eso se ha notado” añadía León Griffioen.

Las propuestas que han concurrido en esta final fueron seleccionadas entre los maridajes presentados por 12 centros superiores de formación en hostelería de todo el territorio nacional. Todas ellas destacaron por su técnica, originalidad y conocimiento de los Vinos de Jerez y Manzanilla. Cada equipo demostró una visión personal del maridaje, equilibrando creatividad culinaria y coherencia en la armonía.