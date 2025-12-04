El virus H3N2 dispara los contagios: la Junta insta a las familias de Jerez a que vacunen a los niños

Ante el aumento de contagios por la gripe, la Junta de Andalucía está enviando una comunicación a las familias con niños escolarizados informando de la importancia de la vacuna para controlar los casos: "La epidemia de gripe de esta temporada se está adelantando entre 4 y 7 semanas con respecto a años anteriores, siendo el virus H3N2 el responsable del aumento registrado en las últimas semanas".

El virus H3N2 no ha sido el virus dominante en las últimas temporadas, lo que puede provocar una disminución de la inmunidad en las personas que no han estado expuestas recientemente, y puede, por tanto, generar casos más graves que habitualmente.

Los niños entre 6 meses y hasta los 4 años cumplidos forman parte de la población diana a la que se les recomienda la vacunación contra la gripe, así como los mayores de 4 años con condiciones de riesgo (diabetes, celiaquía, enfermedades crónicas).

La vacuna es segura, gratuita y accesible en cualquier centro de salud. Es por esta razón que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional anima a vacunar a los menores, "para protegerlos y para proteger a las personas vulnerables de su entorno: familiares y amigos enfermos, abuelos...". La ciudadanía puede acudir sin cita todos los miércoles, excepto aquellos que coincidan con festivos nacionales y/o locales. Según informa la Junta, los horarios de la cita de los miércoles en los centros de salud de Jerez son:

Jerez Sur : 9-13 horas / 16-19 horas.

: 9-13 horas / 16-19 horas. Madre de Dios : 13-15 horas / 18-19.45 horas.

: 13-15 horas / 18-19.45 horas. Delicias Jerez: De 14 a 15 horas.

De 14 a 15 horas. Centro de salud de La Barca : Horario adultos: 13.45-14.45 horas. Horario infantil: 14-14.45 horas.

: Horario adultos: 13.45-14.45 horas. Horario infantil: 14-14.45 horas. La Serrana : 12-13.30 horas / 16-17 horas.

: 12-13.30 horas / 16-17 horas. San Benito : 8.15-15 horas.

: 8.15-15 horas. Montealegre: 15-18 horas.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado esta semana que se ha aprobado con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, Covid y otras infecciones respiratorias, con cuatro escenarios de riesgos que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo a medidas excepcionales en caso de un escenario de epidemia de nivel muy alto. Esta estructura permitirá a las autoridades sanitarias adaptar las intervenciones de forma proporcionada según evolucione la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta tanto a nivel sanitario como comunitario.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, detalló días atrás que los últimos datos registrados en Andalucía “reflejan que la positividad para el virus de la gripe ha aumentado con respecto a las dos últimas semanas, alcanzando el 21,6 %, aunque Andalucía continúa por debajo del umbral epidémico”.

En el marco de plan, la Consejería emitirá también el próximo lunes 8 de diciembre una orden para recomendar el uso de mascarillas en personal y usuarios de centros sanitarios (hospitales y centros de salud) y sociosanitarios (residencias de mayores, centros para personas con discapacidad, entre otros), tanto públicos como privados, como medida fundamental de prevención frente a la transmisión de infecciones respiratorias agudas. Además, se pedirá a las direcciones de estos centros valorar la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus planes de contingencia, en conformidad con la situación epidemiológica local.

Por último, el plan contempla también el refuerzo de acciones específicas para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los gestos que protegen contra la gripe tales como el uso de mascarilla, la higiene de manos, aireación de espacios cerrados y el aislamiento social, es decir, evitar el contacto con otras personas, sobre todo personas vulnerables, cuando estamos enfermos.