Una visión trasatlántica de la ciudad abre el congreso de la Sala Compañía

La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Complutense de Madrid han inaugurado este martes, 21 de septiembre, en la Sala Compañía, un congreso sobre la ciudad a finales de la Edad Media y durante la Modernidad, 'Una realidad poliédrica y multifuncional'. Una actividad cuya dirección científica está a cargo de María Asenjo González, David Alonso García y Silvia María Pérez González. Un amplio programa que cuenta con la participación de 33 ponentes, que se celebrará hasta el jueves 23.

El encargado de abrir el programa ha sido Sean Perrone (Universidad de Saint Anselm, Amiens): con 'Ciudades y representación en España y América: una perspectiva transatlántica'. Una ponencia que busca ampliar nuestra visión de la representación más allá de los organismos nacionales para incluir organismos regionales, agentes corporativos en los tribunales y peticiones para demostrar una participación política sólida en ambos lados del Atlántico y considerar más directamente cómo las personas defendieron sus derechos y libertades dentro de un marco político, de negociaciones entre las instituciones locales y la corona. Se prestó especial atención a los esfuerzos del ayuntamiento de la Ciudad de México para presionar a la corona.

La agenda del miércoles

Miércoles 22 de septiembre. Devoción e identidad urbana. 9:30h Esteban Recio, Asunción y Diago Barbudo, Elisa (Universidad de Valladolid): Conversos y luteranos. El estigma de los Vivero de Valladolid en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad.10:00h Pérez González, Silvia María y Ruiz-Berdejo Beato, Alberto (Universidad Pablo de Olavide): Viudas e Iglesia. Consideraciones teóricas y actuaciones religiosas en el reino de Sevilla. 10:30h Crouzet-Pavan, Élisabeth (Universidad de ParísSorbona): Les voix du dissensus. Marques fragiles et traces éphémères dans la ville italienne de la première Renaissance. 11:30h Miura Andrades, José María (Universidad Pablo deOlavide): Ciudades y conventos en la Andalucía Bética: símbolos y transformaciones urbanas (siglos XV-XVI). 12:00h Rojas y Gutiérrez de Gandarilla, José Luis de(Universidad Complutense de Madrid): Tenochtitlan en México. Los paseos de Hernán Cortés y Francisco Cervantes de Salazar. 12:30h Vela Cossio, Fernando (Universidad Politécnica de Madrid): Las ciudades de la Nueva Castilla: arqueología, historiay patrimonio. 13:00h Debate. 16:00h Valor Piechotta, Magdalena (Universidad de Sevilla): Cambios y permanencias en las ciudades de la Baja Andalucía: la conversión de mezquitas en iglesias. 16:30h Ríos Conejero, Alejandro (Universidad Complutensede Madrid): La eficacia simbólica del lenguaje en las relaciones ciudad-territorio: el caso de Sevilla en el siglo XV. 17:00h González Arévalo, Raúl (Universidad de Granada): Sibilla he stimatta la più bella et più nobile città de tutta Spagna. Una visiónitaliana de la jerarquía urbana castellana a principios del siglo XVI. 17:30h Orlandi, Angela (Universitè degli Studi di Firenze): Le città del Nuovo Mondo nel XVI secolo. Sguardi e contaminazioni italiane. 18:00h Debate.