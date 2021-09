La ciudad en la Edad Media y en la Modernidad, a debate en Jerez

La Asociación Jerezana de Amigos del Archivo ha organizado, junto a la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Complutense de Madrid, su tradicional congreso anual. Se celebrará del 21 al 23 de septiembre en los Claustros, y este año versará sobre la ciudad a finales de la Edad Media y durante la Modernidad, 'Una realidad poliédrica y multifuncional'. Una actividad cuya dirección científica está a cargo de María Asenjo González, David Alonso García y Silvia María Pérez González.

La ciudad como objeto de investigación es la mirada del mundo cercano, del espaciovivido, de la marca cultural del pasado y de la del hombre como transmisor de futuro. Esta concepción sería incomprensible sin un conocimiento práctico y exhaustivo de los orígenes de la misma, de su convergencia en distintos espacios geográficos, de su organización legal, fiscal y administrativa, del trazado urbanístico o de su espiritualidad.

El programa

Martes 21 de septiembre. Ciudades y representación. 9:00h Inauguración. 9:30h Perrone, Sean (Universidad de Saint Anselm, Amiens): Cities and Representation in Spain and America: A Transatlantic Perspective. 10:00h Pelizaeus, Ludolf (Université de Picardie Jules Verne): Cambios y continuidades en las redes urbanas centroeuropeas en los siglos XV y XVI. 10:30h Alonso García, David (Universidad Complutense de Madrid): Madrid, de villa a corte. Apuntes de investigación y didáctica. 11:30h Zorzi, Andrea (Università di Firenze): La città come spazio politico. 12:00h Collantes de Terán, Antonio (Universidad de Sevilla): Relaciones contradictorias entre Sevilla y su alfoz desde una perspectiva fiscal (siglos XIV-XVI). 12:30h Barea Rodríguez, Manuel Antonio (Ayuntamiento de Jerez): Ciudad y génesis documental: el caso de Jerez de la Frontera. 13:00h Debate. 16:00h Viña Brito, Ana (Universidad de La Laguna): Las jerarquías urbanas en las islas del Atlántico: el ejemplo de La Palma (Canarias). 16:30h Reher Sullivan, David Sven (Universidad Complutense de Madrid): El mundo urbano en la España tardo-medieval (siglos XIV-XVI) a la luz del Antiguo Régimen: puntos de comparación (posibilidades y limitaciones). 17:00h Ventrone, Paola (Università Cattolica del Sacro Cuore): Teatro e comunicazione politica in alcune città italiane del Rinascimento. 17:30h Romero Medina, Raúl (Universidad Complutense deMadrid): El palacio en la ciudad y la ciudad en el palacio: presencia arquitectónica y representación urbana (siglos XV-XVI). 18:00h Sarr Marroco, Bilal (Universidad de Granada): Transiciones comparadas: islamización versus cristianización de los espacios conquistados en la península ibérica. Propuestas de sistematización a partir de algunos casos de estudio. 18:30h Debate.

Miércoles 22 de septiembre. Devoción e identidad urbana. 9:30h Esteban Recio, Asunción y Diago Barbudo, Elisa (Universidad de Valladolid): Conversos y luteranos. El estigma de los Vivero de Valladolid en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad.10:00h Pérez González, Silvia María y Ruiz-Berdejo Beato, Alberto (Universidad Pablo de Olavide): Viudas e Iglesia. Consideraciones teóricas y actuaciones religiosas en el reino de Sevilla. 10:30h Crouzet-Pavan, Élisabeth (Universidad de ParísSorbona): Les voix du dissensus. Marques fragiles et traces éphémères dans la ville italienne de la première Renaissance. 11:30h Miura Andrades, José María (Universidad Pablo deOlavide): Ciudades y conventos en la Andalucía Bética: símbolos y transformaciones urbanas (siglos XV-XVI). 12:00h Rojas y Gutiérrez de Gandarilla, José Luis de(Universidad Complutense de Madrid): Tenochtitlan en México. Los paseos de Hernán Cortés y Francisco Cervantes de Salazar. 12:30h Vela Cossio, Fernando (Universidad Politécnica de Madrid): Las ciudades de la Nueva Castilla: arqueología, historiay patrimonio. 13:00h Debate. 16:00h Valor Piechotta, Magdalena (Universidad de Sevilla): Cambios y permanencias en las ciudades de la Baja Andalucía: la conversión de mezquitas en iglesias. 16:30h Ríos Conejero, Alejandro (Universidad Complutensede Madrid): La eficacia simbólica del lenguaje en las relaciones ciudad-territorio: el caso de Sevilla en el siglo XV. 17:00h González Arévalo, Raúl (Universidad de Granada): Sibilla he stimatta la più bella et più nobile città de tutta Spagna. Una visiónitaliana de la jerarquía urbana castellana a principios del siglo XVI. 17:30h Orlandi, Angela (Universitè degli Studi di Firenze): Le città del Nuovo Mondo nel XVI secolo. Sguardi e contaminazioni italiane. 18:00h Debate.

Jueves 23 de septiembre. Territorio, gobierno y economía. 9:30 Asenjo González, María (Universidad Complutense de Madrid): El cambio y la proyección de la relación ciudad-territorio en los dominios de la Corona de Castilla. Modelos y oportunidades a fines del siglo XV y principios del XVI. 10:00 López-Guadalupe Pallarés, Miguel (Universidad Complutense de Madrid): 1. Villas de frontera en perspectiva comparada (Portugal/Castilla). 10:30 Pereira Millan Da Costa, Adelaide (Universidade Aberta de Portugal): 2. Villas de frontera en perspectiva comparada(Portugal/Castilla).11:30 Martín Romera, Mª Ángeles (Universidad Complutensede Madrid): Los juicios de residencia en el sistema de gobierno urbano: de Castilla a América. 12:00 García Alcázar, María Francisca (Universidad Complutense de Madrid): Los continos reales de Castilla y su intervención, al servicio de la monarquía, en Canarias y América (1474 - 1520). 12:30 Córdoba de la Llave, Ricardo (Universidad de Córdoba): El gobierno urbano y la gestión de los recursos naturales (siglo XV).13:00 Debate. 16:00 Puñal Fernández, Tomás (Universidad Rey Juan Carlos): Dinámicas de la producción textil en el sistema social y urbano de Toledo en época de los Reyes Católicos. 16:30 Rozas Español, Ángel (Universidad de Castilla-La Mancha):La ciudad centro de confluencia: migración y movilidad hacia Toledo (siglos XV-XVI).17:00 Igual Luis, David (Universidad de Castilla-La Mancha): Elementos de integración y concurrencia en la economía mercantil hispánica del siglo XV. 17:30 Vela Santamaría, Francisco Javier (Universidad de Valladolid): Sistemas urbanos en la Castilla de Felipe II. 18:00 Santamarina Novillo, Carlos (Universidad Complutensede Madrid): De capital imperial a pueblo de indios: Azcapotzalco antes y después de la conquista hispana. 18:30 Debate.

La asistencia al congreso será previa inscripción. Más información en la Asociación Jerezana Amigos del Archivo: 639 512 350.