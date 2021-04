Hoy no toca. Aunque no llegaron a pronunciarla, es la frase a la que las primeras autoridades de Jerez y Sevilla, Mamen Sánchez y Juan Espadas respectivamente, se agarraron de manera indirecta en la mañana de este jueves cuando, tras inaugurar unas jornadas sobre el sector ecuestre, los periodistas le preguntaron sobre las intenciones del regidor hispalense de aspirar a la secretaría andaluza del PSOE y si la líder de los socialistas jerezanos estaría dispuesta a apoyarle.

Ambos regidores señalaron que las horas que Espadas ha estado en Jerez (además de inaugurar el encuentro ecuestre, fue recibido en el Ayuntamiento y tenía previsto visitar la exposición cofrade de Los Claustros) se han limitado a cuestiones “institucionales”. “Habrá tiempo para hablar de otras cosas”, dijo Sánchez al respecto.

De hecho, la alcaldesa jerezana aseguró que hubo militantes del partido que habían solicitado un encuentro con el regidor hispalense a pesar de que, por el momento, este ni ha confirmado ni tampoco ha desmentido de que vaya a disputarle la secretaría general del PSOE andaluz a Susana Díaz. Sánchez dijo al respecto: “La visita es totalmente institucional; cuando él quiera venir a hablar con la agrupación, la tendrá totalmente abierta”.

En esta misma línea, Espadas negó que su presencia en Jerez tenga algún componente partidista. “Los asuntos de ámbito político y orgánico no lo hacemos en sedes institucionales. Aquí estamos para hablar de proyectos de dos grandes ciudades”, afirmó el alcalde sevillano. Acto seguido, apuntó: "Me llena de orgullo que haya compañeros que hablen bien de mí; pero ahora mismo eso no es relevante. Lo relevante es centrarnos en lo que estamos haciendo que ya habrá momentos y oportunidades de hablar de otras cuestiones; y cuando llegue ese momento Juan Espadas no se pondrá de perfil".

Mamen Sánchez tampoco entró a valorar si apoyaría o no a Espadas en el supuesto de que presentase su candidatura a la secretaría regional del partido. “El alcalde de Sevilla y yo tenemos muchas oportunidades para hablar por teléfono sobre otras cosas”, dijo. De hecho, insistió en que la presencia de Espadas en Jerez se debe a que el encuentro sobre el sector ecuestre celebrado en Jerez está dedicado en su primera edición a Sevilla. “Su visita estaba prevista desde noviembre”, enfatizó.

Tras inaugurar esta conferencia nacional, ambos alcaldes comparecieron juntos donde incidieron en la necesidad de que Sevilla y Jerez trabajen juntas para la promoción y mejora de la economía de ambas ciudades. Mamen Sánchez dijo al respecto: “Son muchas las estrategias que ambas ciudades tenemos en común, muchas las potencialidades y las sinergias”.

Juan Espadas agregó: “Llevamos demasiados años mirándonos con recelos; hemos perdido muchas oportunidades en un mercado que es global”. En este sentido, ambos regidores apelaron al trabajo conjunto de los ayuntamientos para superar la actual situación de crisis económica y plantear “estrategias conjuntas” para “el desarrollo económico de ambas ciudades”.

Tras la inauguración del encuentro ecuestre, el alcalde hispalense acudió al Ayuntamiento donde fue recibido por el gobierno municipal y donde firmó en el libro de honores. También tenía previsto visitar la exposición cofrade 'La huella del tiempo' instalada en Los Claustros de Santo Domingo.