Visita guiada por Jerez a 15 agentes de viaje, influencers y periodistas de las Islas Canarias

Los agentes de viaje, influencers y periodistas de las Islas Canarias durante la visita a la Real Escuela de Jerez

Más de quince agentes de viaje, influencers y profesionales de medios de comunicación de las Islas Canarias han conocido ‘in situ’ la provincia durante la última semana de septiembre gracias a una acción promocional del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz junto con Turismo Andaluz consistente en un viaje de familiarización (fam trip) con el destino provincia de Cádiz.

El programa ideado y diseñado por el personal técnico del Patronato ha llevado al grupo por todas las comarcas de la provincia de Cádiz, a fin de que se hagan una idea completa de los recursos turísticos con los que cuenta para trasladarlos, en toda su diversidad, a potenciales turistas procedentes de las Islas Canarias.

Todas las personas se han alojado en el Iberostar Waves Royal Andalus de Chiclana de la Frontera y, desde ahí, han partido en distintas excursiones y visitas programadas para conocer otros puntos de la provincia de Cádiz desde el 25 al 29 de septiembre.

Visita guiada a Jerez con parada en la Real Escuela de Arte Ecuestre

El grupo ha conocido Vejer de la Frontera, Barbate y su historia relacionada con el atún y las almadrabas de la mano de Cádiz Atlántica, ha acudido a la Gala del Turismo celebrada en El Puerto de Santa María el pasado viernes y también ha conocido en una visita guiada Jerez de la Frontera y la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre con el espectáculo ‘Cómo bailan los caballos andaluces’.

Además, ha comprobado los encantos del casco histórico de Cádiz, el pulmón natural del Parque de Los Alcornocales desde la finca La Almoraima y Castellar de la Frontera, y el encanto tanto de la Sierra de Cádiz –con una visita a Arcos de la Frontera- como de la costa noroeste con un amplio paseo por Sanlúcar de Barrameda y visita a una bodega y al Centro Español del Jabón.

Una expedición formada por 15 personas de Gran Canaria y Tenerife

En total, han acudido agentes de viaje de Gran Canaria y de Tenerife, dos influencers del público canario, un comercial de la compañía aérea Binter y un periodista de un medio de comunicación de referencia en la comunidad autónoma canaria como es COPE Canarias.

En total, más de una quincena de personas que, en su proyección profesional, pueden contribuir a promocionar la provincia de Cádiz como destino turístico en las Islas Canarias aprovechando la conexión aérea existente con Jerez de la Frontera.

Esta acción se ha llevado a cabo conjuntamente con Turismo Andaluz -merced al convenio de colaboración que mantiene con el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz- y ha destacado igualmente la colaboración de Binter, que ha ofrecido la gratuidad de los pasajes para que el grupo viajara a Jerez de la Frontera desde Gran Canaria.

Asimismo, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz agradece su disposición y colaboración a los distintos ayuntamientos de localidades de la provincia de Cádiz a los que ha visitado este grupo de agentes de viaje, influencers y profesionales de medios de comunicación.