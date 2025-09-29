Caballero Bonald, diez curiosidades sobre el escritor más famoso de Jerez: pasiones y fobias

Una de las personalidades más célebres de la historia reciente de Jerez es José Manuel Caballero Bonald (1929, Jerez- 2021, Madrid), Premio Cervantes 2012. Era hijo de padre cubano —republicano del Partido Reformista— y madre de ascendencia aristocrática francesa, de la familia del vizconde de Bonald. Estudió Filosofía y Letras en Sevilla entre 1949 y 1952 y náutica y astronomía en Cádiz. En 1952 publicó su primer poemario, 'Las adivinaciones'. Estuvo casado durante 61 años, hasta su muerte, con Josefa Ramis, con quien tuvo cinco hijos. Algunos saben muy poco de este jerezano poeta, novelista, memorialista, ejecutivo discográfico y uno de los últimos representantes de la generación de los 50. Ahí van sólo diez curiosidades para conocer más a fondo al gran escritor jerezano.

José Manuel Caballero Bonald. / Paco Campos (Efe)

Caballero Bonald a fondo