Caballero Bonald, diez curiosidades sobre el escritor más famoso de Jerez: pasiones y fobias
Aquí tienes detalles llamativos del poeta, novelista, memorialista y ejecutivo discográfico jerezano
Una de las personalidades más célebres de la historia reciente de Jerez es José Manuel Caballero Bonald (1929, Jerez- 2021, Madrid), Premio Cervantes 2012. Era hijo de padre cubano —republicano del Partido Reformista— y madre de ascendencia aristocrática francesa, de la familia del vizconde de Bonald. Estudió Filosofía y Letras en Sevilla entre 1949 y 1952 y náutica y astronomía en Cádiz. En 1952 publicó su primer poemario, 'Las adivinaciones'. Estuvo casado durante 61 años, hasta su muerte, con Josefa Ramis, con quien tuvo cinco hijos. Algunos saben muy poco de este jerezano poeta, novelista, memorialista, ejecutivo discográfico y uno de los últimos representantes de la generación de los 50. Ahí van sólo diez curiosidades para conocer más a fondo al gran escritor jerezano.
Caballero Bonald a fondo
- En su adolescencia estuvo un año en cama. Fue en ese tiempo cuando un amigo de la familia, amante de la literatura, le prestó alguna obra y desde aquel entonces quiso ser poeta…
- Su carrera continuó en Latinoamérica donde fue profesor universitario en Bogotá. Allí escribió su primera novela, 'Dos días de septiembre' y tuvo a su primer hijo.
- En 1964, presidió una asamblea por la amnistía de los presos políticos, en la Facultad de Derecho. Los falangistas registraron su casa y le costó un mes de cárcel en Carabanchel durante el Franquismo.
- Era un apasionado del flamenco. Junto a Colita retrataron a los grandes genios del flamenco -Mairena, La Piriñaca, La Perrata, La Fernanda y La Bernarda, Juan Talega, El Borrico, El Chozas, Donday, Carmen Amaya- en un monumental recorrido en el que figuran todos los que fueron y todos los que son en el mundo del flamenco.
- En 1986 se inauguró un instituto con su nombre y en 1998 se constituyó la Fundación Caballero Bonald. Ésta última continúa con el ritmo habitual de actividades literarias y educativas, custodiando su legado y poniéndolo al alcance del estudio y de la investigación.
- En 1999 optaba a ocupar el sillón E, que había dejado vacante al morir Gonzalo Torrente Ballester. Por primera vez en la RAE se rechazaba una candidatura única. A partir de ahí, no quiso saber nada de la Academia.
- En 2012 escribió 'Entreguerras' compuesto por un único poema de 3.000 versos sin signos de puntuación.
- Mantuvo una relación de siete años con la primera mujer de Camilo José Cela, Rosario Conde. Ella misma lo contó en Interviú 1989 cuando Cela ya estaba con Marina Castaño.
- Detestaba el deporte, opinaba que se trataba de "una nociva costumbre social", dijo una vez ymanifestaba que escribir poesía le ayudaba a mantenerse joven. "El permanecer en la brecha te rejuvenece. El que no se queda callado, el que iguala el pensamiento con la vida, tiene ya mucho ganado para rejuvenecer", declaró al cumplir 80 años.
- Le dedicó su novela preferida, 'Ágata ojo de gato' a Doñana, su particular paraíso: "Es el paisaje natural de buena parte de mi biografía, de mi educación sentimental. Ahora me paso medio año frente a Doñana y eso me ayuda a ir tirando", declaró en la recta final de su vida.
