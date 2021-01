Junto a Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, en la visita a la estancia de los Reyes Magos de la Sala Paúl estuvieron Gemma García, presidenta de la Asociación de Reyes Magos de Jerez; Daniel Molina, director de Ikea Jerez; y Rubén Pérez, delegado municipal de Seguridad, Movilidad, Fiestas y Bienestar Animal.

Gemma García, presidenta de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, explicaba que "hemos puesto la máxima ilusión en cuanto nos llamaron para este proyecto y las 30 personas que vienen detrás dijeron también fácilmente que sí, han estado disponibles para ello en todo momento. Ha sido un placer trabajar con todos ellos, cómo se han implicado, lo que han participado, lo que han hecho; cada uno ha ido aportando su granito de arena, sabiendo hacer lo que había que hacer. También quiero agradecer que la alcaldesa nos brindara esta oportunidad de implicarnos como nunca la Asociación en poner en marcha el día de Reyes y creo que ha sido un trabajo muy intenso pero muy gratificante".

Gemma García quiso "agradecer también a la Delegación de Fiestas, que estamos ahí codo con codo trabajando, ultimando todo lo preciso, estamos noche y día, días festivos, en contacto continuo. Ha sido muy intenso pero creo que el resultado va a ser importante. Apelamos a la responsabilidad de los mayores, y como vengo diciendo, el día 5 es para tener la mente de un niño, no la mente de un adulto, y pensar como un niño y pensar qué es lo que quieren los niños: los niños quieren ver a los Reyes, más tarde o más temprano, con sus nervios; respetemos que es su día, hagamos las colas con cuidado, estemos a nuestra hora, no hace falta venirse antes, hay media hora en cada franja. Si guardamos la distancia de seguridad y ateniéndonos a las normas que se nos marquen, creo que todo fluirá bien".

Añadía la representante de los Reyes Magos que "estamos en una pandemia, ha habido que delimitar el espacio de la edad de los 3 hasta los 11 años porque si no sería imposible atender a todos los niños, los más pequeños todavía no lo tienen demasiado claro y creíamos que no era conveniente exponer a esos pequeños que pueden esperar al año que viene o verlo por la tele, y los más mayores lo entienden y saben que le tienen que dar paso a los más pequeños", y finalizó "agradeciendo a Ikea y Luz Shopping las estancias tan bonitas y tan cómodas para los Reyes Magos".

Rubén Pérez: "Pediría responsabilidad y sentido común a las personas que acercan a sus niños"

Rubén Pérez, delegado municipal de Seguridad, Movilidad, Fiestas y Bienestar Animal, explicaba que "tal día como hoy el año pasado estábamos presentando las carrozas y quién nos iba a decir en ese momento qué es lo que iba a ocurrir este año, que ha sido algo totalmente inesperado, la pandemia, que ha supuesto para el Ayuntamiento como coorganizador junto a la Asociación de Reyes Magos un reto organizativo importante. Ha sido una labor de muchísimo trabajo, agradecer al personal de Fiestas y Movilidad su implicación. Por supuesto que la Asociación aquí está, por el trabajo tan increíble que ha estado haciendo mañana, tarde y noche, y días festivos también. Todo este esfuerzo merece la pena por mantener esa ilusión de los niños".

Añadía el delegado que "tenemos previsto un dispositivo que garantice toda la normativa anti Covid, como no puede ser de otra forma. Va a haber un Cecop, un centro de coordinación específico para este día con Policía Local, Policía Nacional, Movilidad y Fiestas y vigilancia municipal que va a garantizar que se cumpla. Pediría responsabilidad y sentido común a las personas que acercan a sus niños, que sepan que esto se hace para mantener la ilusión de los más pequeños y desearles a las familias que disfruten en las estancias".