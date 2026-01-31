"Viviré y moriré por ti": El emotivo mensaje de Rodrigo Valle tras la inundación de la histórica Venta de Cartuja

El temporal ha vuelto a cebarse con la zona rural más cercana al río Guadalete, provocando inundaciones y desalojos esta semana. Uno de los afectados ha sido el propietario de la histórica Venta de Cartuja, que en estos días ha visto cómo sus instalaciones quedaban anegadas por el agua.

Sin embargo, en medio del barro y la incertidumbre, su dueño, Rodrigo Valle González, ha querido enviar a través de redes un conmovedor mensaje. "Mi hogar y mi proyecto de vida se encuentran inundados de incetidumbre", ha dicho, adelantando que "volveremos a resurgir".

La historia de la Venta de Cartuja no es solo la de un negocio, sino la de una promesa familiar. Rodrigo recuerda cómo, tras el fallecimiento de su padre a los 49 años, cuando él solo tenía 16 años, se prometió a sí mismo y a su madre viuda de 39 años que terminaría la obra y "el sueño" que su progenitor no pudo culminar: transformar aquella humilde venta en el referente gastronómico que es hoy.

"Solo Dios y personas muy cercanas a mí saben lo que me costó y llevo sufrido para llegar a la actual venta, asador, celebraciones, panadería y pastelería… hoy parte bajo las aguas del Guadalete", ha escrito.

Rodrigo Valle González, en la imagen que ha compartido por redes, junto a su venta inundada..

Aun así ha lquerido agradecer todo el apoyo que está recibiendo: "Quiero deciros a todos los que sufrís y padecéis estos turbios (nunca mejor dicho) momentos conmigo GRACIAS de todo corazón por los cientos y cientos de mensajes y llamadas de ánimo y apoyo; desde familia, trabajadores, amigos, compañeros del gremio, clientes conocidos y no desde todos los rincones de Andalucía y España. GRACIAS.

"Con la ayuda de Dios y de todos vosotros volveremos a resurgir con la ilusión de un niño de 16 años que hoy tiene ya 48. Crecí, vivo y moriré por ti 'Venta de Cartuja'", concluye el texto compartido en redes.