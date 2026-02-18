Voluntariado CaixaBank realizan actividades en el colegio El Portal como apoyo a las familias afectadas por las inundaciones

Los tenientes de alcaldesa Jaime Espinar y Susana Sánchez, y las delegadas de Inclusión Social, Yessika Quintero, y Educación, Nela García, han agradecido a Voluntariado CaixaBank su colaboración con las familias afectadas por las inundaciones en el Portal, ofreciéndoles una jornada de actividades lúdicas dirigidas a niños del CEIP Virgen del Mar, con ludoteca y talleres.

El centro educativo se convertía en punto de encuentro en el que disfrutar de actividades creativas, una alternativa muy bien acogida por las familias, que se encontraban limpiando sus domicilios para recuperar cuanto antes la normalidad tras el temporal.

Los delegados municipales han visitado el colegio, junto a la delegada de alcaldía, María Mairena, el director del centro educativo, Francisco José Rico, y Elena Núñez García-Delgado, en representación de Voluntariado CaixaBank. Alrededor de treinta y cinco niños participaron en las actividades previstas, disfrutando de una mañana muy divertida tras los momentos de preocupación y tensión vividos en esta barriada rural.

Quintero ha valorado el ofrecimiento por parte de Voluntariado CaixaBank de colaborar con las familias afectadas por las inundaciones, agradeciendo su iniciativa para recompensar a los más pequeños por su buen comportamiento y paciencia a pesar de las condiciones adversas.

El CEIP Virgen del Mar acogía un total de cuatro talleres, tres de carácter creativo, con chapas, pintura de caras, y pulseras, y otro sobre concienciación sobre la discapacidad. Estos talleres fueron posibles gracias a la implicación de doce personas voluntarias de CaixaBank de El Puerto, San Fernando, Cádiz, Puerto Real y Jerez. Cabe destacar que este voluntariado también está colaborando con Cáritas.

Igualmente, la Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank ha realizado una aportación económica a Cáritas destinada a la compra de electrodomésticos para familias afectadas por el temporal.