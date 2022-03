"Inolvidable. Me volvería a ir un millón de veces más". Sheila Ortega Montero es una de las participantes del programa 'Desafío Ártico' que emite los lunes Canal Sur Televisión. Un docu-reality sobre la aventura de ocho adolescentes andaluces, de entre 15 y 17 años, que han mostrado su fuerza de voluntad y superación tras vencer al cáncer.

Los protagonistas se embarcaron en plena pandemia, el pasado mes de agosto, en un viaje sin precedentes desde Málaga hasta los confines del Ártico, en el corazón de Groenlandia. Esta expedición andaluza tiene dos misiones: un ejemplo de superación ante todo el mundo y concienciar de la necesaria lucha contra el cambio climático.

Sheila, jerezana de 18 años que ha superado una leucemia, cuenta que la experiencia fue brutal. "Unas vistas increíbles, unos compañeros inolvidables, amigos ya para toda la vida. Y, sobre todo, te das cuenta de los efectos del cambio climático, de cómo todo se va derritiendo. Tomas conciencia de ello".

La joven relata que el día a día, "era bastante duro. Había que hacer muchísimo ejercicio, andar bastante y yo, por mis problemas en las piernas, pues se hacía más duro aún. Estábamos en una zona prácticamente solos, sin pueblos alrededor. Pero ya te digo, lo repetiría seguro".

Una experiencia que confiesa, "me ha hecho madurar aún más. No veo la vida de cualquier manera. Un día estás aquí y al otro no. He ganado en fortaleza. Soy inderrotable. Ya nada ni nadie puede conmigo".

Sheila lanza un mensaje de esperanza y ánimo a las personas que padezcan o hayan padecido un cáncer: "No hay que mirar atrás. Que no se rindan. Yo estoy aquí para ayudarles si les hace falta porque sé cómo se pasa, lo que se sufre. Ahora no tengo retos en la vida. Lo que vaya surgiendo. Poco a poco".

La madre de Sheila, Ana María Montero, confiesa que al principio, "tuve miedo de que mi hija se fuera tan lejos de casa. Nosotros, que la habíamos tenido tan protegida... Pero iba con un buen equipo, y los médicos nos dieron el visto bueno. Aunque desde casa, cuando se fue, lo pasamos mal... Inquietos. Pero ella estaba feliz y se volvería a ir. Fue una experiencia muy positiva para ella. Si ya la enfermedad le hizo madurar, de este viaje volvió con las ideas muy claras sobre la vida y de lo que quería estudiar (Enfermería)".

Ana agradece la labor que se desarrolla en los hospitales por médicos, enfermeros y su personal, por hacer la estancia "más llevadera". También destaca la iniciativa de asociaciones como Payasos Sanadores PASA y 'Con aire de ilusión' y su labor con los enfermos y sus familiares, "por hacerles el proceso más ameno, con una sonrisa. Son gente con corazón".