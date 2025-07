Vox anuncia en Jerez que exigirá en el Parlamento soluciones ante la precaria situación de los alumnos con necesidades especiales

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado este lunes, durante una comparecencia ante los medios en Jerez, que llevará al Parlamento andaluz la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales en nuestra región “para que no se vean marginados en los centros educativos” donde cursan estudios a raíz de la precaria situación en la que se encuentran.

Entre los problemas que le han trasladado los padres a Gavira, y que éste ha denunciado públicamente se encuentra la “falta de recursos materiales y humanos”, una “mala planificación del Gobierno de Moreno Bonilla” que lleva a que “en las clases se supera la ratio de alumnos” o que “los profesores tienen también otras funciones aparte de la docencia y muchos de ellos no tienen la cualificación necesaria para poder atender a estos alumnos”.

En definitiva, “un gobierno, el de Moreno, que dice que cada vez se gasta más en la Educación y que cada vez presume más de ello, pero cuya gestión, en este caso concreto de los alumnos con necesidades especiales, a ellos no les supone mejora absolutamente en nada”, critica Gavira.

Gavira, que ha realizado estas declaraciones tras una reunión mantenida en las dependencias del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Jerez con un grupo de padres afectados, ha recordado la necesidad de adoptar medidas desde la administración pública puesto que “el 90% de los alumnos que tienen necesidades especiales en Andalucía estudian en colegios públicos o públicos concertados”.

El portavoz de Vox en Andalucía, ha querido poner también el foco sobre la atención temprana que reciben estos niños con necesidades especiales en nuestra región, “con una la Ley de Atención Temprana en Andalucía que es pobre en el contenido, ya que solo atiende a los niños hasta que tiene seis años de edad, y pobre también en los recursos económicos que destina a su ejecución”.

Por ello, Manuel Gavira ha anunciado que llevará el problemas de estos alumnos con necesidades especiales y de sus familias al Parlamento de Andalucía, “para que haya no solo más recursos, sino también una planificación que permita no solo que esos padres puedan afrontar la situación que tienen con sus hijos, sino también que el colegio les ayude para que no se vean marginados en los centros educativos donde están”, ha concluido.