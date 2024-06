Vox sobre la celebración del Orgullo en Jerez: “No tiene nada que ver con los derechos de los homosexuales”

Con motivo de la reciente celebración del Orgullo 2024 en la ciudad, Vox Jerez ha querido expresar su posición en relación al evento y su “nula repercusión en la ciudad". Antonio Fernández, portavoz de Vox en Jerez, ha dejado claro que el partido "respeta la condición de cualquier persona, tanto es así, que tenemos muchos concejales y afiliados homosexuales”, pero critica la celebración de un evento “organizado para unos cuantos”, que “cuesta el dinero a este Ayuntamiento” y que “no tiene nada que ver con los derechos de los homosexuales”.

"Me consta que muchos de los homosexuales de esta ciudad no se identifican con lo que vimos en la calle el pasado sábado", afirma Fernández, que defiende a las personas homosexuales “sin distinciones ni etiquetas”.

"No" a la bandera en el balcón del Ayuntamiento

Por otro lado, Vox Jerez señala que "la bandera del lobby LGTBI no debe estar en el balcón del Ayuntamiento". “Las administraciones públicas no deben exhibir otra bandera que no sea oficial”, apunta Antonio Fernández, que aclara que “es una cuestión institucional y de legalidad, no en contra de los homosexuales”. El portavoz entiende que “no podemos servirnos de las administraciones para ganar un puñado de votos” y recuerda que “esta bandera no se coloca en aquellos ayuntamientos donde el PP gobierna con VOX”.

Fernández enfatiza que "la libertad y la tolerancia ya están reivindicadas en nuestra constitución". "No necesitamos colectivos que nos separen y clasifiquen, ni banderas ni leyes especiales que lo único que buscan es dividirnos". Según Fernández, "si nos apoyamos y respetamos unos a otros, no necesitamos colectivos que promuevan divisiones en pleno siglo XXI".

Si pretenden tacharnos de homófobos, se equivocan"

El portavoz también quiere aclarar que, "si pretenden tacharnos de homófobos, se equivocan. Nosotros somos patriotas de cualquier condición, que luchamos por el futuro de España, sin preguntarte por tu intimidad o tus gustos. No juzgamos a nadie por su condición sexual, aunque algunos intenten demonizarnos y hacer ver lo contrario para tener su nicho de votos", subraya.

Vox Jerez reitera así "su compromiso con la defensa de la libertad individual y la convivencia, sin la necesidad de celebraciones que, a su juicio, fomentan la división en la sociedad".