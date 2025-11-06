Vox exige la expulsión de los magrebíes implicados en el apuñalamiento del centro el pasado fin de semana

Vox Jerez ha mostrado su preocupación "ante la reyerta ocurrida en la madrugada del 31 de octubre en pleno centro de Jerez entre jóvenes de origen magrebí, donde uno de ellos incluso fue apuñalado", apuntan en nota de prensa. El portavoz de la formación, Antonio Fernández, señala que “nos estamos acostumbrando a que pasear por el centro de noche sea peligroso. Y eso es inaceptable”.

Fernández entiende que "lo que ha pasado en el centro no es una excepción. Son los efectos que está teniendo en la ciudad una inmigración ilegal desbordada y sin control, que ya empieza a ser insalvable en otras ciudades, con barrios cada vez más degradados y donde sus propios ciudadanos no pueden vivir”.

Desde Vox Jerez recuerdan que este tipo de sucesos se repiten cada vez con más frecuencia. “Hace justo un año vivimos en la Alameda Vieja una pelea multitudinaria entre jóvenes inmigrantes, con puñetazos y cuchillos. Antes de eso, un magrebí intentó apuñalar a un policía local. Y hace sólo dos meses, otro incumplió una orden de alejamiento y se desnudó frente a un colegio en la calle Porvera. Y esto es sólo lo que trasciende a los medios. Ocurren muchas más cosas, pero hay un interés especial por ocultarlo”, ha recordado Fernández.

El portavoz insiste en que no se puede seguir mirando hacia otro lado ante casos tan evidentes. “No podemos esperar a que haya una tragedia. Si alguien entra ilegalmente en España, debe ser devuelto a su país. Y si entra legalmente pero no respeta nuestras normas, también”.

Vox Jerez acusa tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de ser responsables de esta situación. “Ellos son quienes los regularizan, quienes los mantienen y quienes ocultan los hechos. Están trayendo personas que vienen a hacer de todo menos a trabajar, y mientras tanto nuestros barrios cada vez están siendo menos nuestros barrios”.

Fernández asegura que Vox Jerez seguirá denunciando esta realidad y proponiendo soluciones para garantizar la seguridad de Jerez, que cada vez está más en tela de juicio. “Queremos que los jerezanos vuelvan a caminar tranquilos por sus calles. Defender el orden, la convivencia y la seguridad no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común. Si seguimos callando ante la evidencia, pronto Jerez se parecerá a las grandes ciudades donde en muchos de sus barrios ya es imposible vivir en paz”.