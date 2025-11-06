Cadena humana en Jerez por la sanidad pública

"La sanidad no se vende". Ha sido uno de los lemas que más de un centenar de personas ha gritado este miércoles a las puertas del centro de salud de La Milagrosa, en un acto convocado por el colectivo 'Sanidad 100% pública Jerez'. Durante toda la semana se están celebrando actos en la provincia con motivo de la 'Semana Sanitaria Gaditana' organizada por Mareas Blancas de la provincia en defensa de una sanidad 100% pública, con la colaboración de numerosas organizaciones sociales y sanitarias.

Miguel Ángel Martínez, del colectivo ciudadano, ha subrayado que "estamos aquí reivindicando una sanidad 100% pública y de calidad, no queremos nada para la privada. Queremos una atención primaria de calidad, centros hospitalarios que nos atiendan y para eso necesitamos que nuestros impuestos se dediquen 100% al público". "Queremos iniciar una nueva etapa de reivindicación de la sanidad en todos los aspectos, empezando por lo básico, que es la prevención, y terminando por la atención hospitalaria. Lo que estamos viendo es que se está deteriorando la sanidad pública para forzarnos a irnos a la privada. Es un plan establecido para vernos obligados a gastarnos el dinero en la privada y no lo queremos permitir", ha declarado Martínez.

Antonio Aroca, secretario general de sanidad de CCOO en la provincia, ha mostrado el apoyo de la organización a la movilización ciudadana. "Los trabajadores públicos se están viendo maltratados, estamos teniendo cada vez peores contrataciones y menos reposición de las bajas y jubilaciones, y esto provoca que no se pueda dar respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos. El motivo por el que estamos hoy en un centro de salud es porque se ha abandonado el poder velar por la salud, no atender solamente a las personas ya enfermas", ha remarcado Aroca.

Desde el sindicato señalan que "es un momento fundamental para no perder el derecho a la salud, que hasta ahora nunca había sido una preocupación para los españoles". "Los problemas de Jerez se repiten en todos los sitios: contratos de baja calidad, no se cubren las bajas, no se reponen las jubilaciones y las ofertas de empleo que salen para la ciudad son insuficientes para cubrir las necesidades que se van a producir en los próximos años", ha denunciado el representante de CCOO.

De hecho, Aroca ha avanzado que el próximo 19 de noviembre se va a convocar una protesta en el Hospital de Jerez, "por la falta de medios, la precariedad de los trabajadores y la falta de inversión. El Hospital de Jerez es el ejemplo más claro de la falta de presupuesto. Se está viendo un deterioro progresivo con unas instalaciones que son muy antiguas".

La programación de esta semana de protestas sanitarias tendrá su culminación el domingo 9 de noviembre con una manifestación que saldrá a las 12.00 horas desde la plaza Asdrúbal, en Cádiz, y acabará en la plaza de España ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.