Vox Jerez exige soluciones inmediatas y efectivas a la crisis de los autobuses urbanos

Vox Jerez ha exigido al gobierno municipal una respuesta inmediata y efectiva ante la gravísima situación que atraviesa el servicio de autobuses urbanos de la ciudad. La actual reducción de frecuencias, la falta de vehículos operativos y los incidentes de los últimos días —con varios autobuses ardiendo en plena vía pública— han llevado el sistema al colapso, “sin una respuesta eficaz del PP, que lo único que ha hecho es tirarse los trastos a la cabeza con el PSOE”, lamenta el líder de Vox en Jerez, Antonio Fernández.

El Ayuntamiento asegura que en septiembre “volverá la normalidad”, pero “la normalidad no puede esperar hasta septiembre, como prevé el gobierno municipal. Es ahora. Hoy mismo si hace falta. Que alquilen autobuses de inmediato hasta que lleguen los nuevos. Hay personas que necesitan este servicio a diario para ir a trabajar, al médico o visitar familiares. ¿De verdad vamos a dejarles tirados tres meses más?”, denuncia Antonio Fernández.

“Lo peor de todo es que si seguimos al ritmo actual, no habrá ni autobuses para septiembre. No lo decimos nosotros, lo demuestran los hechos. La realidad es que cada día hay menos autobuses en circulación y más problemas acumulados”, añade Fernández, que no entiende cómo pueden esperar hasta septiembre para solucionar un problema tan evidente. “Esto sí es una prioridad para la ciudad y aquí sí hay que invertir el dinero público”, afirma.

La alternativa que propone Vox es clara: alquiler inmediato de vehículos de refuerzo mientras llegan los 25 nuevos autobuses prometidos en noviembre. “Lo que no puede ser es que se espere a septiembre o noviembre como si aquí no pasara nada. Esa actitud es una falta de respeto a los jerezanos y una imprudencia”.

Antonio Fernández considera que la solución del transporte público no sólo pasa por traer más autobuses nuevos. También pide al gobierno estudiar la posibilidad de reestructurar las líneas que son excesivamente largas, “para que haya una mayor frecuencia y los jerezanos no tengan que esperar a hasta una hora y media entre autobuses”, dice Fernández, que también se solidariza con los trabajadores, “los primeros damnificados de esta pésima gestión de un servicio público esencial”.

Vox considera que la actitud partidista de PP y PSOE, utilizando esta crisis para atacarse mutuamente, lo único que provoca es que el problema siga creciendo. “El PSOE compró autobuses turcos que resultaron ser un desastre. El PP apostó antes por vehículos de segunda mano que tampoco han hecho más que fallar. Incluso el nuevo autobús eléctrico que se presentó hace unas semanas como símbolo de modernidad ha estado un mes parado por avería. ¿De verdad estos dos partidos pueden presumir de algo?”, reprocha Fernández.

Además, la formación subraya que durante años ningún gobierno ha llevado a cabo un plan serio de mantenimiento o renovación de flota, ni se ha actualizado el mapa de líneas para hacerlo más útil al ciudadano. “La gestión de ambos partidos es lamentable. Lo peor es que ni aprenden ni asumen responsabilidades. Y los únicos perjudicados son siempre los mismos: los jerezanos”.

Fernández señala que “no podemos olvidar que tener el peor servicios de autobuses de las ciudades españolas con más de 200.000 habitantes, es una consecuencia más de la deuda que tiene Jerez, y que García Pelayo intenta maquillar y esconder”.

Desde Vox se exige, por tanto, que se pongan soluciones reales encima de la mesa de inmediato, sin esperar a septiembre ni a promesas futuras que, como ha ocurrido en el pasado, podrían no cumplirse. “Jerez merece un transporte urbano digno y eficiente. Con vehículos que no se incendien. Con frecuencias que permitan llegar a tiempo al trabajo. Con seriedad, planificación y responsabilidad. Mientras PP y PSOE se pelean, nosotros proponemos soluciones”.