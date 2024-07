VOX Jerez pide la rehabilitación de Santiago como eje central de la Capitalidad Cultural Europea

VOX Jerez avisa que ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031 es incompatible con la situación y la realidad actual del barrio de Santiago, por lo que considera que es el momento idóneo para acometer una rehabilitación integral de uno de los barrios más señeros de Jerez. La formación ha vuelto a visitar recientemente la zona junto a sus vecinos y ha constatado lo que ya denunció hace ahora un año; un abandono absoluto, una inseguridad como pocas zonas de Jerez y una pérdida completa de su identidad.

Antonio Fernández, portavoz de VOX en Jerez, señala que “no podemos decir que la cultura gitana es un pilar fundamental en nuestra candidatura para ser Capital Europea de la Cultura cuando hay calles del barrio de Santiago por las que no se puede pasar. ¿Cómo se va a incluir la calle Nueva en la ruta romaní? Si ahí no entran los taxis, ni los repartidores de comida. Ni siquiera la misma policía se atreve. Por no entrar no entran ni los propios vecinos de la calle”, apunta Fernández.

El portavoz considera que “para ser Capital Europea debemos rehabilitar este barrio, que actualmente tiene zonas convertidas en auténticos guetos. La calle Nueva es uno de los pocos lugares -por no decir el único- prohibidos de Jerez. Por delincuencia y peligrosidad. Nos cuentan que hay peleas ilegales con animales, armas, droga… y lo que desconocemos, porque ahí dentro no se aplica la ley, es el Bronx de Jerez. Y si estoy exagerando que venga quien quiera a desmentirlo”.

Es inconcebible que tengamos este presente en el futuro proyecto de Capital Europea de la Cultura”, dice Antonio Fernández después de visitar nuevamente el barrio. “Quien venga a juzgarnos se puede echar las manos a la cabeza y a nosotros se nos puede caer la cara de vergüenza. Parece que hemos vivido una Guerra Civil aquí”, afirma con rotundidad el portavoz, que afirma que “esto no es Jerez, es otra cosa”.

A juicio de VOX, este barrio, y más concretamente las calles Nueva y Cantarería, necesitan una transformación integral. “Lo primero es eliminar la delincuencia. Colocando cámaras de vigilancia no solucionamos nada, son parches. Lo segundo, poner en marcha un plan viable para rehabilitar las viviendas. Y, por último, atraer inversión y negocios a la zona para devolverle todo su esplendor”, cuenta Antonio Fernández.

La formación asegura que los vecinos están hartos de promesas incumplidas. “Las personas que viven aquí de toda la vida no son capaces de pasar por algunas calles por miedo. Esto no se puede consentir. Sus propios padres y abuelos fueron felices en el mismo lugar que ahora está convertido en un punto negro de la ciudad”, lamenta Antonio Fernández.

“Lo que queda claro es que, hasta ahora, nadie se ha atrevido a tomar las medidas valientes que se necesitan, pero debemos ir juntos en la misma dirección y, entre todas las administraciones, volver a construir el barrio que todos tenemos en la memoria y que mejor representa la esencia de Jerez. Es hora de dejar los parches y comenzar con una intervención real a todos los efectos”, relata Antonio Fernández.

El portavoz asegura que “VOX Jerez apoya firmemente esta candidatura, y estaremos ahí para sumar en todo lo que sea posible, pero si queremos dar prioridad a la cultura en nuestra ciudad, no podemos esconder ciertas realidades. Si vamos a ser un escaparate en Europa, no podemos permitir que Jerez tenga calles inaccesibles para sus propios vecinos. Es una responsabilidad que nos hemos echado encima y ahora tenemos que cumplir”.

Fernández afirma que la cultura es un ejemplo de transformación social. “Ojalá esta candidatura sirva para transformar esta triste realidad en la que se ha convertido un barrio tan importante para Jerez”.